В России резко выросло количество наркоманов за рулем

В период с января по апрель 2024-го количество дорожно-транспортных происшествий снизилось относительно 2023 года. Всего, как следует из официальной статистики ГИБДД, было зафиксировано 33 тысячи аварий, в которых погибли 3,6 тысячи человек, ещё 41,6 тысячи человек получили травмы — это на 0,6% больше и на 3,7% меньше прошлогодних показателей.

В ведомстве отмечают, что ситуация заметно отличается в зависимости от региона. Так, рост аварийности замечен в Дальневосточном (+3,7%), Сибирском (+3,7%) и Южном федеральном округах (+1,9%).

Смертность сильнее всего выросла на дорогах Приволжского (+10,3%), Южного (+9,5%), Дальневосточного (+7,8%) и Северо-Кавказского округов (+5,6%).

При этом в лидерах по количеству погибших в дорожных происшествиях с начала этого года оказались Архангельская область, где смертность «скакнула» сразу на 88,2%, а также Адыгея (+85,7%), Кабардино-Балкария (+85%), Ульяновская (+76,5%) и Псковская области (+61,1%).

В ГИБДД также сообщили, что в 2024-ом резко выросло количество летальных ДТП с участием водителей в состоянии наркотического опьянения — сразу на 28%. Помимо этого, на 57,7% чаще в аварии стали попадать граждане, которые впоследствии отказывались от медицинского освидетельствования.

Негативный результат показала также аварийность с участием мотоциклов — число аварий увеличилось на 28,6%. А с участием мопедов и мощных электросамокатов — сразу на 30,2%.

Ранее самокаты было предложено выпустить на дороги к автомобилям. Чиновники и общественники продолжают выдвигать инициативы, которые призваны обезопасить пешеходов от пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). На этот раз декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко предложил разрешить водителям этого транспорта ездить в одном потоке с машинами, мотоциклами и городским транспортом.