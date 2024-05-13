В России мотоциклисты перестали покупать ОСАГО

Согласно статистике Банка России, «автогражданку» на свой транспорт в 2023 году купил только каждый шестой байкер — это самый низкий показатель за последние пять лет. Наиболее законопослушные водители живут в столичном регионе и Санкт-Петербурге, но даже здесь многие попросту отказываются от страховки из-за проблем с её оформлением.

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В Центробанке со ссылкой на информационную систему Российского союза автостраховщиков (РСА) отметили, что в 2023 году на двухколёсную технику было оформлено 356 559 полисов ОСАГО. При этом на учёте в ГИБДД стоит в 6,4 раза больше байков — 2,3 млн.

Чаще всего документы покупают в Москве (17,2%), Подмосковье (11%), Санкт-Петербурге (5,6%). При этом даже в столице сегодня многие райдеры предпочитают обходиться без «автогражданки», при 94,9 тысячах зарегистрированных экземпляров мототехники оформлено было порядка 61 тысячи полисов.

К слову, самый крупный в стране мотопарк числится в Краснодарском крае — 110,6 тысячи штук. Однако ОСАГО купили только 3,5% водителей, то есть около 12 тысяч человек.

Сами мотовладельцы отмечают, что оформление полиса подчас становится крайне сложной задачей.

«Трудности с оформлением полиса возникают каждый раз с началом мотосезона. Очень часто система либо зависает, либо не удается внести данные по модели мотоцикла, либо вообще на сайте страховщика нет возможности в типе транспортного средства указать «мотоцикл», — пояснил главный редактор журнала «Мото» Иван Владимиров.

В РСА заявили, что жалобы владельцев мототехники носят единичный характер, а сами байкеры не должны испытывать никаких сложностей с заключением договора. Тем не менее, ЦБ регулярно привлекает страховые компании к ответственности.