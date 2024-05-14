Исследование показало рост цен в апреле на авто с пробегом из Японии и Кореи на 10%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. После мартовского снижения цен уже в апреле все автомобили в топ-20 вновь начали дорожать. Сильнее других этот процесс был заметен у кроссоверов японских и корейских марок. Такие данные приводит банк "Открытие" (входит в группу ВТБ) на основе данных компании "Автохаб". Материалы есть в распоряжении ТАСС.

Согласно данным исследования, мартовский тренд по снижению цен на вторичном рынке не смог продлиться долго. Сильнее других (в среднем на 10% за месяц) этот процесс был заметен у кроссоверов японских и корейских марок. При этом лидером по росту цены в процентах стала Toyota RAV-4 (3,8 млн рублей, +14,8% за месяц), а абсолютных цифрах - вседорожник Toyota Land Cruiser 300, который прибавил сразу 1,6 млн рублей за месяц.

Отмечается, что почти в том же ценовом диапазоне (на 14,5-14,7%) подорожали кроссоверы Mitsubishi Outlander (2,72 млн рублей) и Hyundai Tucson (3,75 млн рублей). Также подорожали Kia Sorento (4,5 млн рублей, +14,4%) и Hyundai Santa Fe (4,6 млн рублей, +13,6%). "При этом на вторичном рынке осталось не так много "трехлеток" этих моделей, которые изначально были выпущены на российских заводах, а все больше появляется той техники, которая уже была завезена дилерами самостоятельно - по параллельному импорту", - указывают эксперты банка "Открытие".

В топ-10 подорожавших машин апреля вошли еще две модели Toyota - LC Prado (7,3 млн рублей, +13,4%) и LC300 (13,6 млн рублей, 13,3%). Последний отметился тем, что прибавил в апреле больше любой другой популярной модели в абсолютных цифрах - 1,6 млн рублей. В то же время это отнюдь не максимум цены, по которой поклонники покупали его за последнее время: в ноябре 2023 года та же машина продавалась в России дороже 14 млн рублей. В число автомобилей с двузначной динамикой повышения цен в прошлом месяце также попали кроссовер Kia Sportage (2,6 млн рублей, +12,3%) и два седана - Hyundai Sonata (2,8 млн рублей, +10,7%) и Kia K5 (2,9 млн рублей, +10,5%).

"В мае можно надеяться на то, что основанием для ценообразования на рынке автомобилей с пробегом вновь станут рыночные законы, а не кратковременно влияющие на настроения покупателей и продавцов новости. В этом случае при сохранении относительной стабильности курса национальной валюты прайс-листы во вторичном сегменте если и будут меняться в сторону увеличения, то более плавно и прогнозируемо. Причем на японские и корейские машины с двигателем до 1,9 л, то есть не подпавшие под санкции, ценники могут стать даже немного более привлекательными. Так как в марте-апреле стало заметно, что наша таможня на Дальнем Востоке фиксирует новый рост импорта таких товаров в Россию", - резюмируют эксперты "Открытия".