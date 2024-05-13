Слепота: как выглядели бы модели BMW без модной двухэтажной оптики

Не так давно мы представляли, как бы выглядели некоторые модели Hyundai с двухэтажными фарами без верхнего «этажа», а сегодня изобразим в аналогичном виде новинки от BMW.

Немецкая компания присоединилась к актуальному тренду значительно позже, чем Hyundai — в 2022 году. Причём пока он коснулся лишь флагманских моделей BMW, а первенцем стал самый большой кроссовер фирмы — Х7 после рестайлинга, его премьера состоялась в середине апреля 2022 года.

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Спустя всего неделю к нему присоединился и легковой флагман баварцев — представительский седан 7 серии, обладающий весьма необычным дизайном и изначально задуманный именно с таким вариантом передней оптики. На представленных рендерах мы убрали верхнюю часть передней оптики со светодиодными огнями, оставив лишь основные блоки фар, встроенные в бампер.

Наконец, третьей и пока последней в этом ряду новинок стал ещё один флагманский кроссовер с новым для марки именем XM, уступающий по длине Х7 лишь 71 мм (также он ниже на 80 мм, но при этом шире на 5 мм). Он был официально продемонстрирован в сентябре 2022 года, став серийной версией одноимённого концепта, представленного годом ранее.

Предлагаем написать в комментариях о том, какие ещё модели было бы интересно увидеть без верхнего «этажа» фар, а также с более традиционной по форме оптикой.