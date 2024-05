Новые подробности о двигателе Bugatti V16: высокооборотный «атмосферник» длиной 1 м!

Гендиректор компании Bugatti Rimac Мате Римац в рамках конференции Future of the Car, организованной в Лондоне газетой Financial Times, раскрыл интересные подробности относительно нового бензинового двигателя Bugatti V16 и будущих моделей Bugatti и Rimac. Главная новость состоит в том, что Мате Римац больше не верит в электромобили!

О слиянии компаний Rimac Automobili и Bugatti Automobiles было официально объявлено летом 2021 года. Новой объединённой компанией Bugatti Rimac руководит известный хорватский инновационный предприниматель Мате Римац, он считается одним из пионеров электрификации в сегменте суперкаров, однако, как выяснилось на этой неделе, Римац давно уже не является адептом электромобилей.

Глобальное замедление спроса на электромобили началось в прошлом году, а в сегменте суперкаров Мате Римац заметил охлаждение ещё раньше — практически сразу, как встал у руля Bugatti Rimac. Французская марка Bugatti досталась ему вместе с проектами будущих моделей: до объединения с Rimac марка Bugatti полностью принадлежала концерну Volkswagen, он навязывал электрификацию всем дочерним брендам, в связи с чем предполагалось, что следующей после Chiron новой базовой дорожной моделью Bugatti будет полностью электрическое кросс-купе.

Через младшего акционера Bugatti Rimac в лице Porsche концерн Volkswagen сохраняет опосредованный контроль над Bugatti, поэтому Римацу пришлось приложить некоторые усилия, чтобы убедить боссов VW в том, что идея полностью электрического Bugatti — так себе. По мнению Римаца, электрификация в автопроме стала слишком массовой и потеряла эксклюзивность — следовательно, нужно менять подход и предлагать под маркой Bugatti что-то принципиально иное, чем очередной сверхмощный электрокар.

В качестве примера Римац привёл производителей элитных механических часов: их покупают за бешеные деньги, хотя гораздо более дешёвые электронные часы Apple Watch не менее точны и обладают массовой дополнительных функций, которых нет у классического хронографа. Но классический хронограф всё равно круче из-за своей эксклюзивности и аналоговых ощущений, это произведение искусства и образец точной механики. Новые модели Bugatti должны быть в этом смысле похожими на лучшие хронографы и, если нужно, предлагать устаревшие с точки зрения общей эволюции автопрома технологии — отсюда новый двигатель V16, официально анонсированный в феврале этого года.

По словам Мате Римаца, которого цитирует британский журнал Autocar, новый V16 будет атмосферным, что обеспечит ему максимально благородное звучание, а его габаритная длина составит около одного метра, что примерно на 40 см больше длины 8,0-литрового наддувного двигателя W16, который установлен на моделях Veyron, Chiron и их производных. Новый V16 будет работать в составе гибридной силовой установки, максимальная совокупная отдача которой будет далеко за 1000 л.с. Кроме того, преемник Chiron получит некую уникальную трансмиссию. Первый публичный показ этой новинки ожидается уже ближайшим летом.

Мате Римац не видит никакой необходимости расставаться с ДВС в привязке к марке Bugatti, так что, вероятно, двигателю V16 уготована долгая жизнь. Любопытно, что и новые модели Rimac не будут традиционными электромобилями, поэтому суперкар Rimac Nevera окажется последним в своём роде. Марка Rimac продолжит делать ставку на инновационные технологии, просто пока Мате Римац не готов сообщить, в каком именно направлении будут развиваться модели Rimac: рассматриваются различные варианты водородных двигателей, газовое топливо и даже дизель! Делать технически клонов под двумя разными марками гендиректор Bugatti Rimac точно не собирается, и это, на наш взгляд, отличная новость.