Эксперт назвал надежные седаны с "автоматом" за 1 млн рублей

Эксперты "За рулём" рассказали, на какие модели стоит обратить внимание на вторичном рынке, если нужен надёжный седан с "автоматом" в пределах 1 млн рублей.

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Миллиона рублей хватит на Skoda Rapid в возрасте 7-9 лет с пробегом 150-200 тысяч км. Если пробег меньше 100 тысяч км, то эксперты рекомендуют насторожиться. Лучшим выбором станут лифтбеки с атмосферным двигателем 1.6 (105, 110 л.с.) и шестиступенчатым гидроавтоматом AQ160 (аналог японского Aisin TF-60SN) с ресурсом свыше 250 тысяч км. Предпочтение следует отдавать ранним моделям, выпущенным до 2014 года: пробег у таких окажется больше, но зато привод ГРМ проще в конструкции и ремонте, нет масложора.

Hyundai Solaris первого поколения будет до 2017 года выпуска, в том числе с пробегами менее 150 тысяч км. Если повезёт, то можно найти машины помоложе - ранний выпуск второй генерации. В бюджет также укладываются Kia Rio третьего или четвёртого поколения. Предпочтение эксперты советуют отдавать мотору 1.4 литра, который работает в паре со старым четырехступенчатым A4CF1, выдерживающим до 250 тысяч км без капремонта.

Datsun on-Do оснащён 8-клапанным двигателем 1.6 литра мощностью 87 л.с. и архаичным Jatco, который временно вернули на Lada Granta.

"Благодаря слабосильному двигателю (коробка) очень надежна и долговечна - скорее всего, она переживет мотор. А по нынешним временам замена ладовского мотора новым - дешевле, чем ремонт сложного автомата. Главное, чтобы кузов раньше не развалился - по уровню защиты от коррозии "Датсуны" не очень далеко ушли от "Лад", - пишет журнал.

Пробеги у машин будут небольшими - до 80 тысяч км, возраст авто за 1 млн рублей 4-5 лет.

Ещё один достойный внимания вариант - Mazda3 второго поколения в рестайлинговом кузове. Выпускались такие до 2013 года. Кузов не изобилует коррозионными очагами. Подвеска тоже надёжна.

"С бюджетом в 1 млн рублей о двухлитровом варианте можно забыть и рассматривать только бюджетный мотор MZR Z6 1.6 (105 л.с.). Оно, возможно, и к лучшему, поскольку и сам двигатель без особых закидонов с огромным ресурсом, и сочетается он с отличным фордовским четырехступенчатым автоматом 4F27E", - говорится в материале.

Ранее "РГ" рассказывала, что на вторичном рынке появилась новая тенденция: россияне скупают авто дешевле 1 млн рублей.