На продажу выставили сразу 7 грузовиков Magirus-Deutz, которые строили БАМ

В городе Свободный, расположенном в Амурской области, был обнаружен целый склад грузовиков Magirus-Deutz, выпущенных во второй половине 1970-х годов.

© Carakoom

Партия из 10 тысяч таких грузовиков была закуплена СССР в Федеративной Республике Германии для использования в строительстве Байкало-Амурской магистрали.

Всего на продажу выставили 7 грузовиков, которые, по заявлению продавца, находятся в хорошем состоянии.

Работа на Magirus-Deutz считалась престижной, поскольку качество и комфорт грузовиков из ФРГ превосходили отечественные аналоги. Их особенностью также являлись надежные и неприхотливые дизельные двигатели с воздушным охлаждением.

В СССР в основном экспортировались двух- и трехосные бортовые грузовики и самосвалы Magirus-Deutz с кабинами капотной компоновки. В Амурской области сохранились трехосные машины, включая седельный тягач с полуприцепом!

Раритеты выглядят достойно, продавец указывает год выпуска 1977 и обсуждаемую цену 800 тысяч рублей.

На самый популярный трехосный самосвал Magirus-Deutz 290D26 устанавливали атмосферный 14,7-литровый V10, который развивает 290 лошадиных сил и 873 Нм крутящего момента.

Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач ZF без синхронизаторов. Колесная формула — 6x4, на бездорожье помогают межосевые блокировки дифференциалов. Грузоподъемность — 16,6 тонны.