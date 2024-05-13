Как собирают автомобили на заводе GAC

Оказавшись в Гуанчжоу, в месте, где собираются автомобили GAC, я задумался о том, а насколько серьезно китайский автопром пришел на российский рынок. И видим ли мы у себя машины из КНР во всем их разнообразии. Или технологии мобильности из Поднебесной лишь слегка зацепили наше сознание, не раскрыв и десятой части своего потенциала. Вот, например, GAC, который является одним из крупнейших китайских производителей, представлен в России достаточно скупо. И мы практически ничего не знаем о том, какие машины он делает, какими технологиями владеет. И тут есть о чем поговорить.

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Guangzhou Automobile Group была основана в июне 1997 года. Штаб-квартира компании расположена в Синьчэне Чжуцзян района Тяньхэ г. Гуанчжоу. Небоскреб органично вписывается в урбанистический ландшафт города, где огромные здания не воспринимаются как нечто особенное - они просто служат колоннами, которые подпирают небеса. Сейчас основная деятельность корпорации GAC охватывает семь сегментов: исследования и разработки, транспортные средства, запчасти и компоненты, энергетика и экология, международное сотрудничество, торговля, а также инвестиции и финансы.

Похоже, что это слишком много областей, чтобы можно было эффективно сосредоточится на одной. Однако не в случае с Китаем. И именно такое разнообразие направлений развития позволяет современным автогигантам выживать в нашем мире.

Вообще история развития автопрома удивительным образом повторяет эволюцию живых существ. Сначала было много небольших автомобильных компаний, которые в непримиримой борьбе за существование стали укрупняться, поглощая своих мелких или неудачливых конкурентов.

Возникли транснациональные гиганты. А затем им стало тесно в рамках непосредственно мобильности, и они стали искать новые области для применения собственных компетенций. И это как раз случай GAC. Кроме того, чтобы иметь запас прочности, теперь недостаточно просто производить много автомобилей. Теперь необходимо владеть полным набором технологий, позволяющим не только выпускать те же автомобили, но и иметь возможность торговать высокотехнологичными автокомпонентами.

Дело в том, что современный мир, несмотря на всю свою глобализацию, оказался неожиданно неустойчивым к любым потрясениям. Кризис с чипами, коронавирус, текущая политическая ситуация привели к тому, что чрезвычайно легко рвутся цепочки поставок. Им не находится замены, из-за этого казалось бы успешные и независимые автопроизводители оказываются в безвыходном положении и вынуждены сокращать производство и даже отказываться от озвученных ими же планов развития.

Сейчас невозможно собирать современный автомобиль, если ты не владеешь хотя бы минимально необходимым набором базовых технологий. И оказавшись в Гуанчжоу на заводе GAC, я наблюдал не просто производство автомобилей. Я увидел самодостаточную экосистему средств мобильности, которая при всей своей вовлеченности в современные глобальные процессы производства, может функционировать независимо от них. Сейчас GAC выпускает автомобили с двигателями внутреннего сгорания, гибриды и электрички.

А что для этого нужно? Нужно уметь самостоятельно производить базовые компоненты машин. Вот, например, электромобили. Несмотря на свою простоту, они оказываются наиболее зависимыми от технологической продвинутости автопроизводителя. Ведь сердцем этого экологически чистого авто является не мотор, а блок аккумуляторных батарей, который требует очень высокого уровня компетенций. При своей кажущейся простоте он оказывается самым высокотехнологичным, дорогим и сложным элементом авто. И проблемы, которые требуют решения, просты только на первый взгляд.

Снижение массы и размера при одновременном повышении плотности заряда, способность быстро отдавать энергию и также быстро принимать ее в случае зарядки. Нечувствительность к низким и высоким температурам. Безопасность, долговечность и эффективная, экологически чистая и экономически оправданная утилизация. Кроме того, батарея - это умный элемент со своим программным обеспечением, системой диагностики и безопасности, которая интегрирована в бортовой комплекс управления собственной разработки.

Так что в компании GAC пошли по сложному, но необходимому пути и разработали и внедрили собственный полный цикл производства аккумуляторов от базовой химии до конечного продукта и систем управления. Кроме того, GAC ведет работы в области производства графеновых батарей, которые могут заряжаться от 0 до 80% всего за 8 минут.

Я видел прототипы ДВС, работающих на аммиаке и водороде. И эти технологии вполне возможно сумеют конкурировать даже с электричеством. За счет чего в компании происходит такое технологическое разнообразие? За счет серьезных вливаний в исследовательские программы. GAC имеет собственный огромный R&D центр, в котором трудятся около 6 тысяч специалистов. И разработки действительно впечатляют: собственная "химия" для производства электрических батарей, производство их базовых модулей, высокоэффективные электромоторы, системы автономного вождения. Модульные автономные транспортные платформы, которые могут комплектоваться различными типами кузовов, от кемперов до мобильных магазинов или грузовых модулей. И все это говорит о том, что GAC воспринимает мобильность не как сиюминутный товар, а как инструмент, который может изменить стиль существования человека.

Ведь сейчас важен не автомобиль. Сейчас важны технологии и экосистема, в рамках которой эти технологии начинают приобретать несколько иное качество. Автомобиль превращается в мобильность, а мобильность становится не просто информационно-насыщенной, но и интеллектуальной. Причем настолько, что в ней без всяких проблем уживаются все существующие на данный момент технологии мобильности.

ДВС? Пожалуйста. В рамках бренда GAC выпускается большой минивэн M8, который в новой версии вырос в длину до 5212 мм. 2-литровый двигатель 2.0T GTI трудится в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Не нравятся минивэн? Есть SUV GS8 с тремя рядами сидений или кроссовер поменьше - GS5. Есть и еще более компактные модели GS4 и GS3. Нравятся седаны? Есть и они - GAC HT.

Однако современный автопроизводитель не может игнорировать зеленые технологии. Тем более, что в Китае процент экологически чистых автомобилей довольно велик. По крайней мере, в корзине продаж GAC эти машины составляют около 40%. За их выпуск отвечает суббренд Aion, модельный ряд которого позволяет перекрыть все потенциальные запросы со стороны потребителя. Но есть еще и элитный электрический суббренд Hiper, под ним выпускается заднеприводный спорт-седан GT. Он в состоянии ускориться до 100 километров в час всего за 4,9 секунды. И полноприводный гиперкар или гиперкупе SSR мощностью 1200 л.с, способное разогнаться до "сотни" за умопомрачительные 1,9 секунды!

Я испытал на себе это удовольствие, поэтому могу отметить, что далеко не каждый человек сможет управлять подобным автомобилем. Хотя судя по тому, что за год компания выпускает около 500 подобных шедевров, желающие испытать себя на прочность еще не перевелись. Так что в рамках GAC есть транспортные средства на любой вкус.

Но мы живем во время, когда мало просто сделать и продать автомобиль. Нужно создать для него набор глобальных технологий, которые превращают транспортное средство в умную мобильную единицу. Ведь мобильность - это не просто удовольствие от вождения или транспортная функция, это еще и погружение в информационные потоки, которые могут выполнять самые разные и порой неожиданные функции.

Современные автомобили по сути являются мобильными компьютерами, объединенными в единую сеть. А она может очень многое. Например,производитель способен дистанционно контролировать техническое состояние своего авто и при возникновении потенциальных проблем оповещать об этом потребителя. Оценивать углеродный след от использования своих авто. Дистанционно устранять проблемы и обновлять программное обеспечение.

Автоматизировать процессы продажи машин и их техобслуживания. Тем более, что один из дилеров GAC в Гуанчжоу, где мне довелось побывать, только за сутки продает около 180 авто! Возможно, что поэтому у них на экране висит объявление о том, что они работают 25 часов в сутки.

Да, при посещении R&D центра мне даже удалось оказаться внутри совершенно уникального транспортного модуля, который представляет из себя симбиоз летающего гексакоптера и наземной автономно управляющейся платформы.

Так что в ближайшем будущем мы с вами, скорее всего, станем свидетелями переселения автомобилей и в воздушное пространство.

Возникает вопрос, а когда все это счастье окажется на российском рынке? Все просто. Как отмечают представители GAC, компания планирует активно расширять свое присутствие на территории нашей страны. Причем в качестве первых шагов начнут увеличивать дилерскую сеть и сервисную базу. И только после этого к нам привезут новые модели. Впрочем, в этом году нас все же ждет премьера в виде кроссовера GS4.