В союзе автостраховщиков оценили риски увеличения лимита выплат по ОСАГО

Решение увеличить лимит выплат по ОСАГО в случаях, когда ДТП оформляется без участия сотрудников полиции, до 200 тыс. рублей может привести к росту мошеннических действий в этом сегменте. Об этом kp.ru сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

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Представители организации уточнили, что РСА в целом поддерживает необходимость развития и популяризации Европротокола.

«Но рост мошенничества все-таки имеет место, поэтому такие данные о ДТП необходимо дополнять более объективной информацией. Для этого, в частности, потребуется облегчить доступ страховщиков к данным с дорожных камер фото- и видеонаблюдения, к иными сведениям о ситуации на дороге», — добавили в РСА.

13 мая сообщалось, что российское правительство поддержало законопроект, при принятии которого на территории страны будет увеличен лимит выплат по страховому возмещению в рамках ОСАГО с 100 до 200 тыс. руб. Для реализации инициативы авторы предлагают дать страховым компаниям расширенный доступ к документам и информации, связанной с наступлением страхового случая.