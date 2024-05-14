Автомобили Hyundai стали желанной добычей американских угонщиков

По данным, которые приводит «Национальное бюро по борьбе с преступностью в сфере страхования» (NICB), самыми похищаемыми машинами стали Hyundai Elantra (48 445 ед.), Hyundai Sonata (42 813 ед.) и Kia Optima (30 204 ед.). Также преступников интересуют хэтчбеки Kia Soul — их «увели» 21 001 штуку.

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Власти США объясняют взрывной рост угонов корейских машин отсутствием штатного иммобилайзера и вирусными видеороликами, в которых Kia и Hyundai заводят без ключа за считанные секунды.

Большинство подобных преступлений совершаются несовершеннолетними членами больших группировок. Похищенные машины затем используются старшими по иерархии для совершения других преступлений.

В свою очередь, в концерне Hyundai заявили, что уже создано соответствующее противоугонное программное оборудование: в планах было подвергнуть доработке около 3,8 миллиона Hyundai и 4,5 миллиона Kia.

Вдобавок, американцам предлагают устанавливать на уязвимые машины бесплатные механические блокираторы руля и даже активно рекламируют контакты установщиков противоугонных систем.

Всего за 2023 год своих машин лишилось порядка миллиона американцев (показатель остался на уровне 2022 года). Притом 85% автомобилей из этого числа было позже возвращено хозяевам, из них треть — в течение дня.