Верховный суд РФ рассказал, в каких случаях двойной обгон ненаказуем

Обгон вслед за машиной, которая начала этот маневр раньше, не может считаться нарушением. Именно такое заключение дал Верховный суд. И это не первое подобное решение. ВС уже давно указал, что правила обгона не запрещают возможности опередить тихо едущее транспортное средство, если обгону ничто не препятствует.

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Однако подобные дела до сих продолжают поступать в суды. Вероятно, сотрудники Госавтоинспекции подзабыли судебную практику. Хотя еще в прошлом году в обзор судебной практики Верховного суда вошло подобное дело. А это - конкретная рекомендация остальным судьям рассматривать дела именно с учетом такой позиции.

Но инспекторы ГИБДД и судьи при принятии решения редко вспоминают об этом. И приходится высокой судебной инстанции вновь растолковывать нормы Правил дорожного движения.

Итак, в данной истории произошло следующее. Некто Лисянский обгонял на трассе медленно двигающийся автомобиль. Но он был не первым, кому пришла в голову такая идея. Перед ним обгон медленно двигающегося транспорта начали другие машины.

Все они, включая Лисянского, закончили обгон в зоне, где этот маневр еще разрешен. Но сотрудники ГИБДД решили, что именно Лисянский нарушил Правила дорожного движения. А именно, требования пункта 11.2 Правил дорожного движения. И это их решение посчитали законным нижестоящие суды. А поэтому водителю для первого раза был вменен штраф 5 тысяч рублей по части 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях.

Тут возникает много вопросов. Дело в том, что часть 4 статьи 12.15 КоАП предусматривает наказание за выезд на встречную полосу, когда это запрещено. Однако, при таком обгоне запрета, по сути, нет. Это личные трактовки правил сотрудниками Госавтоинспекции. Причем они не соответствуют решениям Верховного суда.

Еще в прошлом году в обзоре судебной практики Верховный суд опубликовал решение, согласно которому должны следовать все остальные суды. Речь в нем шла о том, что водители, которые вдогонку, или, как это называется у водителей, "паровозиком", обгоняли машины, - не подлежат наказанию по части 4 статьи 12.15.

А вот если бы водитель обгонял автомобиль, который обгоняет другой автомобиль, то тогда эта мера была бы впору. Пунктом 11.2 Правил дорожного движения, в соответствии с которым не допускается обгон движущегося впереди транспортного средства, производящего обгон или объезд препятствия, либо движущегося впереди по той же полосе и подавшего сигнал поворота налево. А также следующего позади транспортного средства, начавшего обгон. Маневр обгона также запрещен, если по его завершении водитель не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.

В общем, обгон "паровозиком" правилами не запрещен. И, соответственно, не может стать основанием для привлечения водителя к ответственности. Тем более что речь идет о вольной трактовке Правил дорожного движения.

Как пояснили в Госавтоинспекции - это эффект исполнителя. Никто не может каждому инспектору объяснить, как работают те или другие статьи тех или других законов. Сколько бы разъяснений не выдавало бы МВД или ГИБДД, никто не гарантирует, что инспекторы на местах их изучат и будут ими руководствоваться. Увы.

Стоит напомнить, что еще в 2020 году Верховный суд встал на сторону автомобилистов. Именно тогда он указал, что обгон "паровозиком" не подпадает под наказание по статье 12.15 Кодекса об административных правонарушениях.

Кроме того, в постановлении Пленума Верховного суда 2019года о безопасности дорожного движения указано, что за подобный обгон нельзя наказывать как за езду по встречной полосе.

Ведь, согласно Правилам, такое наказание можно выносить только тем, кто начал обгонять того, кто уже обгоняет. Это - двойной обгон. Но если речь идет о том, что водитель, убедившись в безопасности маневра, просто также начал объезжать тихоходный транспорт вслед за другим автомобилем, то двойным обгоном это не будет считаться. Кроме того, никто не может утверждать, что в данный момент водитель не мог быть уверен в безопасности.

Личное мнение сотрудника Госавтоинспекции не может влиять на выбор наказания для водителя за нарушение Правил

Для этого существует масса приемов. Перед началом обгона убедиться в том, что дорога свободна. Еще один вариант: при обгоне "паровозиком" сместить расположение машины в ту область, где будет видна встречная полоса. Как правило, к встречной обочине.

Ведь если обгонять по очереди, к примеру, трактор, то на это уйдет огромное количество времени. У нас мест для обгона ограниченное количество. Да и не всякий автомобилист станет обгонять тихоход на максимальной скорости.

Напомним, что тихоходный транспорт разрешено обгонять даже под знаками, запрещающими обгон. Но есть нюансы. Если запрет обгона связан с ограничением видимости, то есть изгибом дороги, поворотом и прочими помехами, то разрешение не действует.