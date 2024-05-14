Alpine Alpenglow Hy4 — концепт водородного гоночного автомобиля для ЛеМана

Возможно, вы всё ещё помните концепт-кар Alpine Alpenglow, появившийся на свет в уже довольно далеком 2022 году. Теперь на его основе построен реальный гоночный автомобиль Alpine Alpenglow Hy4, причем не обычный, а водородный!

© Carakoom

Общий дизайн оригинального концепта сохранён, но создание реально действующего автомобиля потребовало многих внутренних изменений: разработка конструкции кузова и аэродинамики, разработка деформирующихся элементов и силовой структуры, компоновка подвески и т.д. Однако самым главным изменением стало появление двигателя внутреннего сгорания, работающего на водороде.

Да-да, все верно. Обычно водородные автомобили используют энергетические элементы, где происходит химическая реакция и производится электроэнергия для тягового электромотора. Однако существует и другая концепция: построение двигателя внутреннего сгорания, где сжигается водо-воздушная смесь – именно такой вариант и выбран для Alpine Alpenglow Hy4.

Alpine Alpenglow Hy4 приводится в движение 2-литровым 4-цилиндровым турбомотором, который может раскручиваться до 7000 оборотов и выдавать мощность на уровне 340 лошадей. По расчетам этого должно хватить для достижения максимальной скорости 270 км/ч.

Выхлоп водородного двигателя намного чище, чем у бензинового или дизельного: меньше выбросы углекислого газа, отсутствуют выбросы сажи, а уровень выбросов NOx можно регулировать различными системами нейтрализации. Кроме того, водородный двигатель менее шумный и вибронагруженный.

Концепт-кар Alpine Alpenglow Hy4 впервые был продемонстрирован на трассе Спа-Франкоршам, далее ожидается появление на трассе легендарной гонки Ле-Ман. Речь идет лишь о показательных заездах, однако не исключено в будущем подобный автомобиль выйдет на старт знаменитых соревнований.