Набор выживания: что лежит в моем автомобиле

Мы обожаем вести задушевные беседы о дизайне и истории легендарных моделей, смаковать технические подробности и восторгаться нюансами управляемости. Но сегодня другая тема — готовность к экстренным и чрезвычайным ситуациям. По личным наблюдениям, для некоторых людей она табуированная. Видимо, подсознание запрещает думать о том, что страшно или как минимум неприятно.

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Но давайте будем реалистами. Если на дороге (и не только) что-то пошло не по плану, крайне желательно иметь при себе необходимое оснащение, причем для разных сценариев. Я подробно поведаю о содержимом салона и багажника моего старого Volvo. Надеюсь, информация окажется полезной.

Данная комплектация не является моим личным ноу-хау. Я лишь следую наставлениям спасателей и монстров в области выживания. В первую очередь, внемлю советам эксперта Эда Халилова. Предвосхищая резонный вопрос рядовых пользователей, для чего мне разные диковинные и непонятные предметы, внесу ясность. Большинство из нас живет в мегаполисах и сравнительно крупных городах c полицией, скорой помощью и другими экстренными службами под боком.

Цивилизация и развитая инфраструктура, конечно же, рождают приятное ощущение абсолютной безопасности. Но, тем не менее, иногда мир переворачивается с ног на голову, счет идет на секунды, а роль спасателей приходится играть обычным гражданским лицам. Да и вообще следует понимать — нынче не очень спокойное время.

Позвольте начать с личного «повседневного» набора. Он всегда со мной, вне зависимости от того, за рулем я или нет. К автомобилю имеет косвенное отношение, однако достоин упоминания в контексте разговора о культуре безопасности. Первое — подзаряжаемый от внешнего источника светодиодный фонарик с разными режимами работы, фактически глаза в неожиданно наступившей темноте.

К чему такие сложности, ведь в современных смартфонах есть яркая подсветка? Видите ли, я не сторонник по любому поводу доставать из кармана миникомпьютер с функцией мобильной связи. Это достаточно хрупкая и важная штука, учитывая сколько в нем содержится личной информации. Уронить, повредить и разбить его проще простого. На верхней части фонарика закреплен стеклобой и стропорез. Как следует из названий, приспособления позволяют выбить окно в случае дорожно-транспортного происшествия или разрезать заклинивший ремень безопасности.

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Туристический свисток — уже слышу сдержанный смех! — придет на помощь, если вы заблудились в лесу, надо привлечь внимание спасателей при обрушении конструкции здания и в других чрезвычайных обстоятельствах. Кричать, конечно, можно, но голосовые связке довольно быстро сдадутся — поверьте некогда завсегдатаю концертов метал-групп. А еще со мной всегда мой друг-мультитул, компактный универсальный инструмент с разными функциями, включая пассатижи и ножик. Плюс заряженный пауэрбанк и шнур.

© Асатур Бисембин

С недавних пор на поясе ремня висит маленькая сумка с аптечкой. Меня она не обременяет, да и к недоуменным взглядам уже привык. Внутри медицинские перчатки, бинт, кровоостанавливающие салфетки, перекись водорода, нашатырь, антисептик, обезболивающие таблетки, тактический турникет и спасательное одеяло. О последних двух пунктах подробно поговорим дальше. А пока — добро пожаловать в салон!

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В кармане водительской двери размещены влажные салфетки и еще один светодиодный фонарик на батарейках AA. По возможности я стараюсь дублировать кое-какие элементы экипировки. В центральном подлокотнике всегда находится стеклобой с интегрированным стропорезом. На сей раз не довесок к фонарю, а специальное аварийное устройство. При нажатии на кнопку выстреливает сердечник и разбивает окно машины.

В карманах на тыльной стороне спинок передних сидений лежат светоотражающие жилеты. Это не блажь и не дань моде. Не забываем, что в темное время суток человек в обычной одежде может быть плохо заметен другим водителям, даже если находится возле автомобиля с бликующим в свете фар кузовом и светоотражающими элементами. Рядом с жилетами хранится противопожарное полотно ПП-600 размером 1,5x2 метра в развернутом виде. Обозначение указывает на температурный предел применения до 600 градусов. Также встречаются варианты ПП-300 и ПП-1000. Полотно набрасывают на очаг возгорания в начальной стадии и блокируют доступ кислорода к огню. Оно пригодится, если полыхнуло подкапотное пространство или, например, чья-то одежда.

© Алексей Куденко / РИА Новости

Теперь самое интересное — багажник. Обычному огнетушителю массой около 2 кг я предпочел два ОП-4 (4-килограммовый порошковый). Масштаб пожаров бывает разный, поэтому объемистые «огнеборцы» вызывают гораздо больше доверия. Сомневающимся в целесообразности приобретения: сравните стоимость пары ОП-4 и своего автомобиля. Емкости закреплены в передней части багажника и всегда в оперативном доступе. Если грузовой отсек забит вещами, а огнетушители валяются где-то в глубине, то пользы от них, скорее всего, будет не слишком много.

Небольшая раскладная пила необязательна, но желательна. Например, если придется освобождать дорогу от поваленных ураганом деревьев или во время отдыха на природе. Гораздо менее очевидными наверняка покажутся… толстые огнеупорные краги сварщика. Вещь полезная и недорогая, а сфера применения — от безобидной работы с лопатой зимой до ситуаций, если жизнь заставит контактировать с пламенем.

© Mossy Oak

Знаков аварийной остановки целых три. Нет, я их не коллекционирую. Обычно «треугольники» не блещут качеством, их легко сдувает ветром от проезжающих мимо машин, так что на дорогу лучше выставлять сразу несколько. Кстати, так делают американские дальнобойщики. В комплекте заодно идет буксировочный семитонный трос длиной 5 метров.

Особая история — аптечка. Та, что продается в автомобильных магазинах занимает примерно половину моего «медицинского бокса». Во второй его части зеленка, перекись водорода, хлоргексидин, кровоостанавливающие салфетки, армированный скотч, ножницы. И настоящий must have — спасательные (они же изотермические или аварийные) одеяла. Доступная, очень компактная и легкая в сложенном виде, при том функциональная фольгированная пленка габаритами 160x210 см. Ее ключевая фишка – способность временно отражать и удерживать тепло человека, а также защищать от осадков.

© Ezotour

© Ezotour

Если надо завернуть пострадавшего с кровотечением (в этом случае человек рискует быстро «остыть») или помочь замерзающему, то золотистая сторона одеяла будет снаружи, а серебристая внутри, к телу. Человека с травмой нельзя трогать, а на улице несусветная жара и у него может случиться тепловой удар? Тогда подставляем лучам серебристую часть. На самом деле у сего замечательного изделия довольно широкое пространство для применения, вплоть до сбора воды с его помощью. Хотя это уже из области туризма и выживания в условиях дикой природы.

Важнейшие компоненты аптечки — кровоостанавливающие жгуты для работы с верхними и нижними конечностями. Кроме обычного резинового длиной 75 см у меня есть тактический турникет с совершенно другой конструкцией. Среди ее особенностей воротковый механизм, с помощью которого останавливается кровотечение. Жгут-турникет накладывается быстро и совсем не сложно, даже одной рукой. Чуть не забыл, в багажнике лежат несколько бутылок с чистой питьевой водой.

© Асатур Бисембин

Многовато? А вот и нет, всегда есть, куда расти! В планах дополнить аптечку перевязочным пакетом и специальными противоожоговыми гидрогелевыми повязками.

Полагаю, после прочитанного голова пошла кругом, а воображение нарисовало лифтованную Toyota Land Cruiser 76 для постапокалипсиса. Повторю, речь идет об обычной легковушке. Кроме того, все это добро не занимает много места. Приобреталось постепенно и по мере возможности.

«Дружище, ну ты и маньяк-перестраховщик! Неужели в твоей практике были ситуации, когда использовалась хотя бы половина инвентаря?»

— спросит беспечный и безмятежный, предпочитающий лишний раз не заморачиваться всякими «страшилками» гражданин. Мое личное, не претендующее на истину мнение таково: если что-то из перечисленного выше может пригодиться мне или окружающим хоть раз в жизни, я предпочту носить и возить это с собой. Как говорится, надеемся на лучшее, но готовимся ко всему. Спасатели и эксперты по выживанию плохого не посоветуют.