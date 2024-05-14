Российские производители заняли наибольшую долю рынка автомобилей с пробегом

Эксперты "Автотеки" (проект Авито Авто), сервиса онлайн-проверки автомобилей, проанализировали легковые автомобили с пробегом, представленные на платформе, и рассказали "Российской газете", какие страны-производители занимали наибольшую долю рынка РФ в первом квартале 2024 года.

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Наибольшую долю в "Автотеке" занимают легковые автомобили с пробегом отечественных марок - 25,08%. Следующие по объему доли - машины японских производителей с 21,72%. На третьем месте этого рейтинга немецкие производители с 16,75%, на четвертом - южнокорейские с 14,90%. А замыкают пятерку лидеров автомобили американских компаний - 7,78%.

Также в топ-10 стран-производителей легковых автомобилей с пробегом вошли: Франция (4,87%), Китай (4,17%), Чехия (2,19%), Великобритания (1,08%) и Швеция (0,63%).

"Несмотря на стабильно растущую популярность новых китайских брендов, среди автомобилей с пробегом наиболее востребованными остаются марки других стран-производителей. Так, например, по итогам первого квартала в десятку самых продаваемых автомобилей с пробегом дороже 3 000 000 вошел лишь один "китаец" - Geely Monjaro. А среди самых востребованных авто до 3 000 000 не представлено ни одного китайского бренда. Однако сейчас этот рынок особенно динамичен, и в ближайшие годы мы будем наблюдать изменение текущей ситуации", - отмечает Константин Болдырев, руководитель развития бизнеса "Автотеки".

Также эксперты определили и наиболее популярные модели автомобилей из рассматриваемых стран-производителей, отметив их среднюю стоимость в первом квартале 2024 года.

Так, среди автомобилей с пробегом от отечественных производителей наиболее популярной моделью стал ВАЗ (Lada) Granta со средней ценой 310 000 рублей. Среди автомобилей японских производителей лидировала Toyota Camry - 1 120 000 рублей. Volkswagen Polo стал самой востребованной моделью от немецких производителей. Такой седан обходился автолюбителям в среднем в 1 450 000 рублей. От южнокорейских производителей лидировал Hyundai Solaris (1 259 000 рублей), а от американских - Ford Focus (665 000 рублей).

Также в десятке стран-производителей оказались модели Renault Logan (Франция), Geely Monjaro (Китай), Skoda Octavia (Чехия), Land Rover Range Rover (Великобритания) и Volvo XC90 (Швеция).