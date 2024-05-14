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Российские производители заняли наибольшую долю рынка автомобилей с пробегом

Эксперты "Автотеки" (проект Авито Авто), сервиса онлайн-проверки автомобилей, проанализировали легковые автомобили с пробегом, представленные на платформе, и рассказали "Российской газете", какие страны-производители занимали наибольшую долю рынка РФ в первом квартале 2024 года.

Российские производители заняли наибольшую долю рынка автомобилей с пробегом
© Российская газета

Наибольшую долю в "Автотеке" занимают легковые автомобили с пробегом отечественных марок - 25,08%. Следующие по объему доли - машины японских производителей с 21,72%. На третьем месте этого рейтинга немецкие производители с 16,75%, на четвертом - южнокорейские с 14,90%. А замыкают пятерку лидеров автомобили американских компаний - 7,78%.

Также в топ-10 стран-производителей легковых автомобилей с пробегом вошли: Франция (4,87%), Китай (4,17%), Чехия (2,19%), Великобритания (1,08%) и Швеция (0,63%).

"Несмотря на стабильно растущую популярность новых китайских брендов, среди автомобилей с пробегом наиболее востребованными остаются марки других стран-производителей. Так, например, по итогам первого квартала в десятку самых продаваемых автомобилей с пробегом дороже 3 000 000 вошел лишь один "китаец" - Geely Monjaro. А среди самых востребованных авто до 3 000 000 не представлено ни одного китайского бренда. Однако сейчас этот рынок особенно динамичен, и в ближайшие годы мы будем наблюдать изменение текущей ситуации", - отмечает Константин Болдырев, руководитель развития бизнеса "Автотеки".

Также эксперты определили и наиболее популярные модели автомобилей из рассматриваемых стран-производителей, отметив их среднюю стоимость в первом квартале 2024 года.

Так, среди автомобилей с пробегом от отечественных производителей наиболее популярной моделью стал ВАЗ (Lada) Granta со средней ценой 310 000 рублей. Среди автомобилей японских производителей лидировала Toyota Camry - 1 120 000 рублей. Volkswagen Polo стал самой востребованной моделью от немецких производителей. Такой седан обходился автолюбителям в среднем в 1 450 000 рублей. От южнокорейских производителей лидировал Hyundai Solaris (1 259 000 рублей), а от американских - Ford Focus (665 000 рублей).

Также в десятке стран-производителей оказались модели Renault Logan (Франция), Geely Monjaro (Китай), Skoda Octavia (Чехия), Land Rover Range Rover (Великобритания) и Volvo XC90 (Швеция).

Автоэксперт
Volvo XC90
Renault Logan
Land Rover Range Rover
Lada Granta
Toyota Camry
Skoda Octavia
Rover
Ford Focus
Volkswagen Polo
Hyundai Solaris
Geely
Land Rover
Renault
Skoda
Hyundai
Volvo
Toyota
Volkswagen
Lada
Hyundai