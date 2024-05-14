Автоэксперт назвал шесть признаков неисправности стартера

Внезапный выход из строя стартера - это неприятная ситуация, которую вполне реально избежать. Для этого важно регулярно обслуживать автомобиль, проходить диагностику системы пуска, а также не пропустить признаки скорой поломки. Об этом "Российской газете" рассказал технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

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"Перечислим основные предвестники скорой поломки стартера.

1. Пожалуй, самая частая ситуация - долгий пуск. При повороте ключа в режим запуска слышатся характерные щелчки, но запуск двигателя происходит только после нескольких попыток.

2. Неравномерное или медленное вращение стартера при запуске мотора. Система как будто "не схватывает" или "схватывает" с опозданием.

3. Ощутимые вибрации или дребезжание, которых не ощущалось ранее, именно во время запуска двигателя.

4. Водитель слышит звук поворачивающегося стартера, но при этом двигатель не вращается. Эта проблема возможна из-за проворачивания бендикса.

5. Звук похожий на металлический хруст при вращении двигателя на самом старте. Водитель ощущает проскальзывание на венце маховика или запаздывание возврата бендикса.

6. Дым и запах горелой проводки, который появляется во время поворота стартера. Это крайне опасная неисправность, которая требует оперативной помощи профессиональных специалистов сервиса.

Если владелец автомобиля отмечает хотя бы одну из перечисленных проблем, стоит заехать на СТО как можно скорее. Ремонт полностью вышедшей из строя системы пуска всегда гораздо дороже исправления мелких проблем. К тому же, сломанный стартер потребует дополнительных трат на эвакуатор до СТО или вызовет неудобства с буксировкой", - отмечает специалист.

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