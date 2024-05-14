По итогам 19-й недели (с 6 по 12 мая 2024 года) в России было больше всего продано автомобилей Lada, Haval и Chery. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автстат».

«Вот как выглядят показатели минувшей недели: Lada – 7,6 тыс. проданных новых легковых машин, Haval – 2,4 тыс., Chery – 2 тыс., Changan – 1,6 тыс., Geely – 1,6 тыс.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объемы реализации остальных автобрендов по итогам недели не дотянули до 1 тысячи единиц. Omoda заняла шестое место с результатом 814 экземпляров, Exeed (642 ед.) – седьмое. На восьмом месте находится Belgee (609 ед.). Далее идут Jetour и Jaecoo (535 и 413 ед. соответственно).

До этого мэр Москвы Сергей Собянин показал новый кроссовер «Москвич 8». Изображение автомобиля он опубликовал в своем Telegram-канале.

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«Москвич 8» представляет собой семиместный кроссовер длиной 4824 мм, шириной 1870 мм и высотой 1756 мм. Автомобиль получил массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой и просторный салон. Внутри кроссовера — бензиновый двигатель GDI на 174 л.с. и 7-ступенчатый «робот».