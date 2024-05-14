В GAC проведут проверку по факту самовозгорания автомобиля

В Сети появилась информация, что на трассе М-12 случилось самовозгорание практически нового кроссовера GAC GS8. Водитель получил серьёзные ожоги и находится в больнице, назначена экспертиза. "Российская газета" обратилась за комментарием в представительство GAC в РФ.

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"Безопасность и забота о наших клиентах - ключевой приоритет компании GAC Motor. Сразу после получения первичной информации от водителя, "Автолайт", официальный дилер бренда GAC, направил все исходные данные отделу качества и безопасности. На протяжение всего времени дилер находится в постоянной коммуникации по всем каналам связи (эл. почта, телефон, социальные сети) с пострадавшим водителем и оказывает всю необходимую помощь и поддержку, в том числе дилер "Автолайт" выдал водителю подменный автомобиль. В данный момент проводится тщательная проверка и анализ обстоятельств, при которых произошло возгорание. В связи с тем, что водитель все еще не предоставил автомобиль для осмотра со 2 мая, независимая экспертиза для проведения полного технического осмотра автомобиля еще не состоялась. Предварительная дата осмотра автомобиля экспертами назначена на 17 мая. Это поможет нам установить причину возгорания и определить, связано ли это с каким-либо производственным дефектом или установкой сопутствующего нештатного оборудования. После проведения экспертной оценки мы вернемся с официальным комментарием и результатами расследования", - отметили "РГ" в пресс-службе GAC.

Telegram-канал "Shot Проверка" сообщает, что водитель с супругой направлялись из Оренбурга в Москву. Перед заездом на АЗС у автомобиля появился дым из-под капота, после чего практически сразу вспыхнула водительская дверь. Водитель попытался остановит автомобиль, но тормоза не работали, выбраться из салона не позволил заевший ремень безопасности. Супруге водителя удалось покинуть загоревшийся авто на ходу.

Пока мужчина пытался выбраться, он получил тяжёлые ожоги лица, рук и ног, с которыми он был доставлен в одну из московских больниц.

Пожар помогали потушить сотрудники АЗС. В результате у автомобиля GAC выгорели днище и двигатель.