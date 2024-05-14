На продажу выставили Peugeot 309 GTi с двигателем мощностью 370 л.с.

На продажу выставили потрясающий Peugeot 309 GTi с двигателем мощностью 370 л.с.
На аукционе продадут Peugeot 309 GTi, доработанный особым образом и принадлежавший инженеру Prodrive.
Имея большой опыт в автоспорте, владелец решил не жалеть средств на доработку автомобиля. У него ушло 3 года, чтобы полностью модифицировать автомобиль. Теперь на нём не только можно перемещаться по дорогам общего пользования, но он также может служить отличным трековым автомобилем.
Обширная работа была проделана над 1,9-литровым четырехцилиндровым двигателем под капотом, который получил новую «внутрянку» и нагнетатель Rotrex. Он также оснащен алюминиевым радиатором и интеркулером, и теперь выдает впечатляющие 370 л.с. на гоночном топливе.
На этом обновления не заканчиваются. Автомобиль получил тормоза AP с большими шестипоршневыми суппортами спереди, самоблокирующийся дифференциал Xtrac, укороченные приводные валы и специальную коробку передач. Для автомобиля также была изготовлена кастомная выхлопная система.
Ещё владелец установил каркас безопасности, пару гоночных сидений Sparco, руль OMP, предварительно очистив салон от всего ненужного, систему внутренней связи и даже электрический ручной тормоз.
В описании сказано, что продавец потратил на автомобиль более 100 000 фунтов стерлингов (~ 11,5 млн рублей), но с того времени проехал на нём лишь 113 км.