На продажу выставили Peugeot 309 GTi с двигателем мощностью 370 л.с.

На аукционе продадут Peugeot 309 GTi, доработанный особым образом и принадлежавший инженеру Prodrive.

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Имея большой опыт в автоспорте, владелец решил не жалеть средств на доработку автомобиля. У него ушло 3 года, чтобы полностью модифицировать автомобиль. Теперь на нём не только можно перемещаться по дорогам общего пользования, но он также может служить отличным трековым автомобилем.

Обширная работа была проделана над 1,9-литровым четырехцилиндровым двигателем под капотом, который получил новую «внутрянку» и нагнетатель Rotrex. Он также оснащен алюминиевым радиатором и интеркулером, и теперь выдает впечатляющие 370 л.с. на гоночном топливе.

На этом обновления не заканчиваются. Автомобиль получил тормоза AP с большими шестипоршневыми суппортами спереди, самоблокирующийся дифференциал Xtrac, укороченные приводные валы и специальную коробку передач. Для автомобиля также была изготовлена ​​кастомная выхлопная система.

Ещё владелец установил каркас безопасности, пару гоночных сидений Sparco, руль OMP, предварительно очистив салон от всего ненужного, систему внутренней связи и даже электрический ручной тормоз.

В описании сказано, что продавец потратил на автомобиль более 100 000 фунтов стерлингов (~ 11,5 млн рублей), но с того времени проехал на нём лишь 113 км.