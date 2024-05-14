За скрытые госномера водителей могут начать лишать прав на 1,5 года

В России могут ужесточить наказание для водителей, которые скрывают номера своих автомобилей. Об этом в беседе с ТАСС рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

© Газета.Ru

«Сeгодня за использование автомобилистом устройств, препятствующих идeнтификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизмeнить или скрыть, предусматривается штраф до 5 тыс. рублей либо лишениe прав на срок от одного до трех месяцев», — напомнил он.

Груздев добавил, что в РФ могут ужесточить наказание: за подобное правонарушение предлагается лишать водителей прав на 1-1,5 года с конфискацией устройств, которые помешали идентифицировать госномер. Аналогичные меры могут ввести против автомобилистов за повторное управление машиной без госномера.

До этого сообщалось, что в России правительственная комиссия поддержала законопроект, подразумевающий введение штрафов за применение материалов, которые не дают идентифицировать госномера на авто или позволяющих их видоизменить и скрыть. В документах отмечается ,что у государственно-правового управления президента нет принципиальных возражений относительно инициативы. Сотрудники МВД, представляющие законопроект, также предложили ввести штраф для автомобилистов, которых повторно «ловят» на управлении машины без госномеров в течение года.