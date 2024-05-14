Как правильно отправиться в автомобильное путешествие с домашним питомцем

Важнее всего, чтобы питомец хорошо изучил салон машин перед первым минипутешествием: нужно дать ему осмотреться, не закрывая двери до того, пока тот не почувствует себя в безопасности. При этом опыт совместных выездов стоит начинать с коротких поездок, вызывающих приятные ассоциации.

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У питомца должно быть четко обозначенное место в салоне. Для небольших пород подойдут зафиксированные на сиденье переноски. Для средних и крупных питомцев лучшим вариантом станет специальная шлейка, которую можно пристегнуть к ремню безопасности или к другим элементам салона.

Если задние сиденья свободны, можно воспользоваться автогамаком, который раскладывается на весь ряд кресел. Для особо габаритных животных допускается перевозка в багажном отделении. Чтобы отгородить активного питомца от водителя, можно использовать специальную сетку, которые есть в зоомагазинах.

При этом важно заранее продумать маршрут путешествия с регулярными остановками для выгула каждые 2,5-3 часа. Однако не стоит останавливаться на обочинах дороги с большим потоком машин или территории заправок — они небезопасны для питомца.

Для четвероногого друга стоит запасти небольшие, но частые перекусы, а главное — несколько бутылок воды во избежание обезвоживания. Ещё один пункт — ветеринарная аптечка: это противорвотные средства, специальный бинт, абсорбент, клещеудалитель, обезболивающее, успокоительное и т. п.

Между тем, Genesis анонсировал новый концепт, который в скором времени сможет превратить электрический GV70 в роскошную карету для домашних животных. Новинка получила название Genesis X Dog, а в её задней части салона оборудован специальный модуль.