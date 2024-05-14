Эксперт Милешкин предостерег от повышения утильсбора

Российское правительство заявил о возможности скорого пересмотра ставок утилизационного сбора на новые автомобили и спецтехнику. Однако, по мнению редактора журнала «За рулём» Кирилла Милешкина, заградительная мера приведёт к подорожанию автомобилей, но никак не поможет отечественным производителям.

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«Всё указывает на то, что не за горами очередное повышение утильсбора. И, разумеется, подорожание машин. Поможет ли это российским заводам? Полагаю, нет», — подчеркнул эксперт.

По его словам, сегодня китайские производители всерьёз нацелены на увеличение экспорта своих машин в Россию. При этом у них есть огромные ресурсы с поддержка государства.

«Надо будет — введут новые льготы для тех компаний, кто поставляет автомобили на внешние рынки, чтобы компенсировать рост утильсбора», — отметил Милешкин.

Помимо этого, он усомнился в разумности заявлений чиновников относительно поставщиков и производителей из Китая.

«Вдобавок в последнее время производителей из КНР наши официальные лица не стесняются называть не самыми лестными словами. Мол, демпингуют, нечестно конкурируют, мешают развиваться. Только они, наверное, забыли, откуда приходит на российские заводы огромное количество компонентов или вообще полностью машинокомплекты. Китайцы обидятся — и отечественный автопром просто встанет», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в РФ готовят новое повышение утильсбора на автомобили. Правительство России в ближайшее время намерено рассмотреть предложения думского комитета промышленности и торговли о повышении ставок на автомобили и спецтехнику. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.