Китайский Dongfeng K33 может заменить россиянам Ford Transit
На самом деле, продажи модели без особой помпы начались во второй половине 2023 года. Но, как рассказал редакции Quto официальный дилер марки Dongfeng, новинка приглянулась перевозчикам и в российском представительстве китасйкой марки решили активнее продвигать этот автомобиль на российском рынке, как возможную замену фордовскому «Транзиту».
Стандартное исполнение — это грузовой цельнометаллический фургон длиной 5750 мм. Но уже существуют и другие вариации: грузопассажирский фургон, 14-местный микроавтобус, карета скорой помощи и ритуальный автомобиль — их создали сторонние доработчики.
Полная масса Dongfeng K33-561 составляет 3970 кг, что требует наличия водительских прав категории «С». Впрочем, компания «Луидор» продаёт 3,5-тонный вариант под своей маркой. Но дилеры обещают, что уже скоро должны появиться оригинальные китайские машины «под категорию "В'».
Также продавцы обещают скорое расширение гаммы версий. В Китае модель предлагает несколько форматов колёсной базы, длины кузова и высоты крыши. Кроме того, клиент может выбрать грузоподъёмность, тип привода и коробку передач — это может быть простой «робот».
Главными плюсами новинки дилеры называют известность марки, наличие полноценной гарантии, оцинкованный кузов и двигатель — это лицензионный 136-сильный дизель объёмом 2,3 литра, созданный фирмой Nissan. В базе пару этому мотору составит 6-ступенчатая механическая коробка передач.