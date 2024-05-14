Автомобили Lada Granta с АКПП забронированы на недели вперед

Первые автомобили Lada Granta с автоматической трансмиссией появились у российских дилеров на прошлой неделе. Аналитическое агентство «Автостат» выяснило, что у некоторых дилеров они сразу же закончились, так как появление долгожданной новинки вызвало ажиотажный спрос.

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В частности, машины поступили в несколько официальных дилеров на Северо-Западе страны — в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Пскове. В Новгороде появившуюся новинку уже распродали. В Петербурге и Пскове поступившие экземпляры забронированы. «На ближайшие поставки, которые запланированы на следующие 2−3 недели, все машины находятся в предварительной брони», — рассказали дилеры.

Напомним, партия автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией составит около 5 тыс. экземпляров и будет выпускаться в течение года. Производство модели стартовало на АвтоВАЗе в апреле этого года. Возвращение на конвейер Lada Granta с «санкционными» автоматами Jatco стало возможным после того, как АвтоВАЗ «нашёл» на складах около 5 тыс. тысяч таких коробок передач. Покупателям двухпедальных моделей придётся переплатить минимум 150 тысяч рублей относительно версии с отечественной 5-ступенчатой «механикой». Японский Jatco устанавливается на автомобили Lada Granta с типом кузова седан и лифтбек. Стоимость седана с АТ составляет от 1 млн 228 тыс. рублей, лифтбека — от 1 млн 299 тыс. рублей.

Седаны с АТ выпускаются в комплектации Comfort Plus, которая включает две фронтальные подушки безопасности, ABS, кондиционер, обогрев передних сидений, электрорегулировку и обогрев наружных зеркал, аудиосистему, 15-дюймовые легкосплавные диски. Лифтбеки с «автоматом» производятся в версии #Club, в которую дополнительно установлены обогрев ветрового стекла и парктроник. Внешне автомобиль отличается черными корпусами зеркал и двухцветными легкосплавными дисками.

Других комплектаций у Lada Granta с автоматом Jatco не будет, то есть кросс-универсал продолжат продавать с безальтернативной «механикой». Однако автоматизированная коробка передач может появиться у преемника «Гранты» — новой Lada Iskra. Премьера модели состоится через месяц на Петербургском международном экономическом форуме, а продажи ожидаются в 2025 году.