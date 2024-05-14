Эксперт объяснил самовозгорание китайских авто

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин считает, что главной опасностью китайских моделей является низкое качество деталей, из-за чего автомобиль может загореться. Он заявил News.ru, что эта проблема никак не контролируется мировыми компаниями.

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Субботин отмечает, что непонятно, какие трубки используются в автомобилях из КНР. Материал топливопроводов может просто треснуть, а при попадании бензина или дизеля на детали автомобиль просто вспыхивает.

Специалист отмечает, что люди у нас привыкли покупать новые автомобили, с пробегом уже никому не нужны. А кроме китайских, у нас других и нет.

Ранее сообщалось, что рейтинг 50 самых популярных в РФ моделей целиком состоит из отечественных и китайских машин.

Как сообщает "Автостат", за последний год количество автодилеров в России увеличилось на 489 (+15,5%), что, конечно, связано с расширением дилерских сетей китайских марок и приходом новых игроков из этой страны. Так, их доля увеличилась практически вдвое - до 60,4%. В начале года у "китайцев" насчитывалось уже 2207 официальных дилерских центров, а год назад их было 1053.

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При этом в РОАД уточняют, что доля китайский автомобилей до конца года составит 60% в РФ.