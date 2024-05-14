В сети распространяется видео, на котором видно, как в Узбекистане лошади взяли на буксир разрядившийся электрокар BYD. Об этом пишет «Авто.ру». Кадры опубликовали в Telegram-канале Oblakouz.

Отмечается, что на видео попал китайский электромобиль BYD Song Plus. На кадрах видно, что его прицепили тросами к двум лошадям. Предполагается, что машина разрядилась, а всадники решили выручить водителя.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD выпустит новый хетчбэк Seal X, который будет продаваться в заднеприводном и полноприводном варианте.

Согласно данным, раскрытым министерством промышленности и технологий Китая, длина новой модели составляет 4630 мм, колесная база — 2820 мм. В варианте с одним электромотором и приводом на заднюю ось мощность машины составляет 217 л.с. В двухмоторной версии силовая установка выдает 421 л.с.