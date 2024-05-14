$91.63-0.1998.85-0.10
Войти в почту

Цены на автомобили с пробегом снова полезли вверх

Мартовский тренд по снижению цен на вторичном рынке не смог продлится долго. Уже в апреле все автомобили в топ-20 вновь начали дорожать. Об этом сообщают эксперты банка «Открытие». Цены на новые и подержанные автомобили в апреле продемонстрировали тесную взаимосвязь. По крайней мере в той части вторичного сегмента, в котором представлены самые «свежие» машины возрастом до трёх лет. Покупатели, которые отказались от покупки новых машин в апреле из-за возросших цен, обратили своё внимание на вторичку.

Цены на автомобили с пробегом снова полезли вверх
© Quto.ru

Кроссоверы японских и корейских марок показали наибольший рост — в среднем +10% за месяц. Лидером по росту цены в процентах стала Toyota RAV-4 — плюс 14,8%. В марте за него просили в среднем 3,3 млн рублей, а в апреле — уже на полмиллиона рублей больше. А в абсолютных цифрах — внедорожник Toyota Land Cruiser 300, который прибавил сразу 1,6 млн рублей за месяц и стоит 13,6 млн рублей. На 13,4% подорожала модель Toyota Land Cruiser Prado, теперь за неё просят 7,3 млн рублей.

В топ-10 подорожавших машин апреля вошли Mitsubishi Outlander (2,72 млн рублей, +14,5%), Hyundai Tucson (3,75 млн рублей, +14,7%), Kia Sorento (4,5 млн рублей, +14,4%), Hyundai Santa Fe (4,6 млн рублей, +13,6%). А также кроссовер Kia Sportage (2,6 млн рублей, +12,3%) и два седана — Hyundai Sonata (2,8 млн рублей, +10,7%) и Kia K5 (2,9 млн рублей, +10,5%).

Среди европейских моделей наибольший рост продемонстрировали Renault Duster, который прибавил +9%, BMW X5 (+1%). Среди «китайцев» заметнее всего подорожали Geely Monjaro (+6,7%), Geely Coolray (+6,5%), Chery Tiggo 7 Pro (+4,8%), Chery Tiggo 4 (+4,5%) и паркетник Haval Jolion (+4,8%).

По итогам первого квартала 2024 года наибольшую долю рынка автомобилей с пробегом занимают модели отечественных марок — 25,08%. За ними следуют машины японских (21,72%) и немецких (16,75%) производителей. Замыкают рейтинг по доли рынка южнокорейские (14,90%) и американские (7,78%) машины.

Автоэксперт
Chery Tiggo 7
Hyundai Tucson
Renault Duster
Kia Sorento
Chery Tiggo
Mitsubishi Outlander
BMW X5
Kia Sportage
Hyundai Sonata
Hyundai Santa Fe
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser
Chery
Geely
Renault
Hyundai
Kia
Toyota
BMW
Mitsubishi
ФК Открытие