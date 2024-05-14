Цены на автомобили с пробегом снова полезли вверх

Мартовский тренд по снижению цен на вторичном рынке не смог продлится долго. Уже в апреле все автомобили в топ-20 вновь начали дорожать. Об этом сообщают эксперты банка «Открытие». Цены на новые и подержанные автомобили в апреле продемонстрировали тесную взаимосвязь. По крайней мере в той части вторичного сегмента, в котором представлены самые «свежие» машины возрастом до трёх лет. Покупатели, которые отказались от покупки новых машин в апреле из-за возросших цен, обратили своё внимание на вторичку.

Кроссоверы японских и корейских марок показали наибольший рост — в среднем +10% за месяц. Лидером по росту цены в процентах стала Toyota RAV-4 — плюс 14,8%. В марте за него просили в среднем 3,3 млн рублей, а в апреле — уже на полмиллиона рублей больше. А в абсолютных цифрах — внедорожник Toyota Land Cruiser 300, который прибавил сразу 1,6 млн рублей за месяц и стоит 13,6 млн рублей. На 13,4% подорожала модель Toyota Land Cruiser Prado, теперь за неё просят 7,3 млн рублей.

В топ-10 подорожавших машин апреля вошли Mitsubishi Outlander (2,72 млн рублей, +14,5%), Hyundai Tucson (3,75 млн рублей, +14,7%), Kia Sorento (4,5 млн рублей, +14,4%), Hyundai Santa Fe (4,6 млн рублей, +13,6%). А также кроссовер Kia Sportage (2,6 млн рублей, +12,3%) и два седана — Hyundai Sonata (2,8 млн рублей, +10,7%) и Kia K5 (2,9 млн рублей, +10,5%).

Среди европейских моделей наибольший рост продемонстрировали Renault Duster, который прибавил +9%, BMW X5 (+1%). Среди «китайцев» заметнее всего подорожали Geely Monjaro (+6,7%), Geely Coolray (+6,5%), Chery Tiggo 7 Pro (+4,8%), Chery Tiggo 4 (+4,5%) и паркетник Haval Jolion (+4,8%).

По итогам первого квартала 2024 года наибольшую долю рынка автомобилей с пробегом занимают модели отечественных марок — 25,08%. За ними следуют машины японских (21,72%) и немецких (16,75%) производителей. Замыкают рейтинг по доли рынка южнокорейские (14,90%) и американские (7,78%) машины.