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НАПИ: в России цены на летнюю резину в апреле упали почти на 5%

В России по итогам апреля летние автомобильные шины упали в цене на 4,6%. Об этом сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

В России цены на летнюю резину в апреле упали почти на 5%
© РИА «Новости»

В результате снижения цен средняя стоимость летней шины составила 9,9 тыс. рублей вместо 10,3 тыс. рублей в марте. Это также на 900 рублей меньше, чем в апреле прошлого года.

В сравнении с мартом стоимость непремиальных зимних шин упала на 0,7% в апреле. Такие покрышки стали продавать в среднем за 8,5 тыс. рублей, что на 2,3 тыс. рублей меньше, чем в апреле 2023-го.

До этого россиянам рассказали, при каких обстоятельствах может взорваться шина автомобиля. По словам автоэкспертов, если вовремя не обратить внимание на шину, у которой деформирован протектор, она может вспыхнуть прямо во время движения. Покрышку с поврежденным протектором отремонтировать нельзя. Ее необходимо как можно скорее заменить на новую, а старую утилизировать. О том, что шина имеет деформацию протектора, можно понять по вибрации на кузове автомобиля во время движения, пояснили специалисты.

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