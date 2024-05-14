Россиянам назвали пять правил питания за рулем

Водителям, которые много времени проводят за рулем, важно следовать нескольким правилам питания, что позволит им избежать различных рисков для здоровья. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказала врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

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«В первую очередь водителю надо планировать несколько приемов пищи в день — их может быть, например, три или четыре. В обратном случае у человека за рулем будет постоянно возникать желание что-то пожевать. Это ни к чему хорошему не приведет. Второе правило: если по дороге встретится проверенное заведение, где можно поесть, то сделать выбор нужно в сторону горячей пищи, а не сухомятки», — отметила врач.

По ее словам, если во время длительной поездки по пути не будет проверенных мест для обеда, то лучше не рисковать и взять еду с собой. Для перекуса подойдут овощи, которые легко переживут транспортировку, например, огурцы, морковь, помидоры черри и сельдерей. Также в дорогу можно взять сухофрукты, натуральные орехи, томатный сок без сахара, хлебцы и чай в термосе.