Водителям перечислили причины вибрации руля в автомобиле при торможении

Отсутствие регулярного технического обслуживания тормозной системы может спровоцировать вибрации автомобиля во время торможения, в конечном итоге это обернется серьезной проблемой. Об этом пишет издание Speedme.

Особенно это проявляется во время приближения к перекрестку, когда водитель резко нажимает на педаль тормоза. Автомобиль начинает вибрировать, и все это сопровождается глухим рокотом из-под колес. Такие вибрации наглядно свидетельствуют о повреждении или износе тормозных дисков или колодок.

Дело в том, что после длительного использования тормозные диски могут незначительно деформироваться, как следствие – возникает «биение». Иногда причиной может быть неправильная эксплуатация автомобиля: диски нагреваются при интенсивном торможении до очень высоких температур. Если после этого проехать по луже, нагретые диски остывают и деформируются. Впоследствии появятся вибрации и «биение» колес.

Кроме того, может повлиять качество дисков и колодок, оригинальные диски прослужат до 100 тыс. км (в зависимости от стиля вождения). А дешевые могут выйти из строя после нескольких десятков тысяч километров. Срок службы колодок составляет примерно 30-40 тысяч км.

Но иногда причина биения кроется в неправильно затянутом колесе, которое имеет люфт. Как правило, при равномерном движении вибраций не возникает, но при торможении колесо отдает биением. Еще одним признаком биения может стать изношенный передний подшипник колеса с большим люфтом. Причем в этом случае вибрации сопровождаются звуком гула.

Примечательно, что некоторые модели, в частности Audi RS3 (8V), имеют заводской дефект, провоцирующий перегрев или деформацию дисков. В таком случае предстоит довольно дорогостоящая замена дисков. В случае обнаружении признаков износа или деформации тормозных дисков нужно сразу обратиться к специалистам, чтобы они решили, что лучше – ремонт или замена дисков на новые.