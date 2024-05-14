Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин и дизельное топливо

Объем производства бензина в России за четыре месяца с начала 2024 года сократился на 2% относительно аналогичного показателя прошлого года. Показатели составили 14,4 млн тонн, а объем производства дизельного топлива за четыре месяца текущего года составил 28,8 млн тонн (минус 3% к 2023 году). Об этом в беседе с корреспондентом «Московской газеты» рассказала гендиректор НААНС-Медиа Тамара Сафонова.

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По ее мнению, такое положение стало следствием изменения объемов потребления, а также из-за проведения плановых ремонтно-восстановительных работ и ограничительных мер в отношении экспорта бензина и дизельного топлива.

«Избыточные для внутреннего рынка объемы топлива должны быть распределены на экспорт, в противном случае затоваренность резервуарных парков и нефтебаз может привести к ограничению приема нефтепродуктов для транспортировки и как результат к сокращению переработки и производства нефтепродуктов», – объяснила собеседник издания.

Сафонова считает своевременными принятые Правительством РФ меры с целью стабильного положения на внутреннем топливном рынке. Согласно данным Росстата, в последнее время производство бензина в РФ не сильно уступает показателям февраля 2024 года, подчеркивает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

«Это указывает на то, что отрасль справилась с дефицитом, риск которого возрос в марте 2024 года. Избежать кризиса в отрасли позволили своевременные ремонты НПЗ и приоритизация производства бензина. О профиците на рынке говорят и спотовые цены: АИ-92 стоит в районе 45 тыс. рублей/т. На этом фоне продление запрета на экспорт топлива не выглядит целесообразным, в отличие от квотирования», — подчеркивает эксперт.

По мнению заместителя председателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрия Гусева, текущая ситуация на российском рынке топлива не вполне понятна. Он не видит закономерности, по которой после повышения оптовой цены до определенного уровня, можно снимать запрет на экспорт топлива.

«Если говорить о насыщении или перенасыщении рынка, то цены на топливо, конечно, снизились, но не до минимальных величин за всю историю наблюдений. Я думаю, ситуация прояснится в ближайшее время. Но само предложение Минэнерго об отмене запрета на экспорт топлива может повлиять на рынок. И привести к повышению цен», — предположил эксперт отрасли.

В свою очередь Кауфман допускает рост цен на топливо примерно на 10% в случае отмены запрета на экспорт. Но на розничном рынке такое движение не отразится, выразил уверенность аналитик.