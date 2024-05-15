Эксперт рассказал, какой Hyundai Solaris за 1 млн рублей выбрать

Журнал "За рулём" рассказал о нюансах выбора одного из популярных седанов на российском авторынке - Hyundai Solaris. Два критерия: бюджет в 1 млн рублей и наличие классического автомата.

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В указанный бюджет вписываются все версии Hyundai Solaris первой генерации и машины второго поколения раннего выпуска. Модель доступна с 6-ступенчатым автоматом в паре с двигателем 1.6 литра - к надёжности этой связки вопросов нет, однако эксперты советуют всё же рассмотреть версию с младшим мотором 1.4 литра.

"По надёжности и ресурсу 1.4 не уступает 1.6, задиры у него проявляются реже, а крутящий момент ниже, что благотворно влияет на здоровье автомата. Разница в 16 л.с. при спокойных режимах езды (а они полезны всем трансмиссиям) почти неощутима", - говорит эксперт.

В паре с 1.4 работает 4-ступенчатый гидроавтомат A4CF1, который происходит от коробки Mitsubishi, знакомой по девятому Lancer. Эта КП не отличается расторопностью, чувствительна к грязному маслу, но имеет большой ресурс - до 250 тысяч км без капремонтов.

Какие ещё седаны с АКП за 1 млн рублей можно купить на вторичном рынке, "РГ" рассказала ранее.