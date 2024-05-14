Врач предупредила об опасности бутербродов для водителей

Автомобилистам, которые проводят за рулём много времени, необходимо уделять внимание тому, что они едят, а также соблюдать несколько простых правил. Это, по словам врача-диетолога Антонины Саволюк, позволит избежать проблем со здоровьем.

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«В первую очередь водителю надо планировать несколько приёмов пищи в день — их может быть, например, три или четыре. В обратном случае у человека за рулём будет постоянно возникать желание что-то пожевать. Это ни к чему хорошему не приведёт», — подчеркнула врач.

Если автомобилист решит остановиться в проверенном кафе, то лучше поесть полноценный горячий обед, а не обходиться сухомяткой. Если же остановок для приёма пищи не планируется, то не лишним будет взять еду с собой.

Эксперт отметила, что для перекуса подойдут овощи, которые легко переносят транспортировку. Например, помидоры черри, огурцы, морковь, сельдерей. Кроме того, подойдут орехи, сухофрукты, хлебцы, томатный сок без сахара и чай в термосе.

«С собой в путь не стоит брать фрукты, которые сложны в транспортировке: виноград, бананы, клубника и т.д. Если они повредятся, то в трещинки может попасть пыль и грязь. В результате возникает риск пищевого отравления или инфекционного заболевания. То же самое касается и бутербродов с маслом, сыром и колбасой, которые быстро портятся», — резюмировала диетолог.

Ранее врач предложил запретить пожилым людям водить машину. Максимальный возраст, допустимый для управления автомобилем, не должен превышать 75 лет. Людям старше этого возраста категорически нельзя садиться за руль. С таким мнением выступил ведущий специалист по геронтологии и гериатрии Юрий Конев. Он считает, что пожилым водителям опасно продлевать ВУ, так как они становятся опасностью для всех участников дорожного движения.