Как правильно выбрать спортивную машину

Спорткар у большинства автолюбителей ассоциируется с высокой производительным и стильным спортивным дизайном, но многие забывают о том, что при покупке спортивного автомобиля следует знать, столько стоит владение таким транспортным средством.

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Перед покупкой спорткара эксперты рекомендуют придерживаться ряда советов.

Первым делом стоит четко определиться с бюджетом, так как ценовой диапазон на спортивные автомобили, даже с пробегом, широкий. Также от стоимости спорткара зависит и размер будущего налога, страхования и техническое обслуживания.

Также стоит знать о том, что не все спортивные автомобили предназначены для эксплуатации в городской среде, в основном они подходят только для специальных трасс. Перед покупкой стоит внимательно проверить документы на транспортное средство, на наличие в истории ДТП, залога и других обременений.

Стоит провести визуальный осмотр на наличие ржавчины, сколов ЛКП, вмятин и иных дефектов. Особое внимание стоит уделить колесным аркам и колесным дискам, так как они говорят о скоростной езде и интенсивности эксплуатации спортивного автомобиля.

Рекомендуется провести тест-драйв автомобиля, только таким образом можно протестировать жесткость подвески, работу тормозной системы, систем безопасности и ряд других технических критериев.

Эксперты также подчеркивают факт того, что выбор спортивного автомобиля, в отличие от кроссовера, должен быть осознанным, так как будущему покупателю следует знать о повышенных расходах во время эксплуатации, а также о том, что спорткар не подходит для всех дорожных покрытий.

При покупке автомобиля, не важно спорткар это или кроссовер, необходимо проверить его на юридическую чистоту, историю пробега, а также техническое состояние