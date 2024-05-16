Skoda Rapid признана одним из лучших автомобилей с пробегом за 1 млн рублей

Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев проанализировал предложения на вторичном рынке и назвал 4 хороших иномарки с автоматической коробкой передач, которые можно купить за 1 млн рублей. В список вошли относительно недорогие, но при этом надежные автомобили с хорошей ликвидностью на вторичном рынке.

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Так, лучшим выбором Сергей Зиновьев назвал Skoda Rapid первого поколения. За 1 млн рублей можно будет купить машину в возрасте 7-9 лет с пробегом 150 000 — 200 000 километров. Наиболее надежной модификацией считается версия с двигателем 1,6 литра мощностью 105 или 110 лошадиных сил и с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Коробка без проблем пройдет более 250 000 километров.

Также хорошим вариантом специалист назвал Hyundai Solaris до 2017 года с пробегом менее 150 000 километров. После 2014 года машины комплектовались 6-ступенчатым автоматом, но старая четырехступенчатая коробка также славится своей надежность.

За 1 млн рублей можно приобрести Datsun on-DO, который считается улучшенной версией Lada Granta. За указанную сумму можно купить машину в возрасте 4-5 лет с пробегом 50-80 тысяч километров. Четырехступенчатая АКПП Jatco JF414E считается надежной и долговечной.

Замкнула список надежных машин с автоматом за 1 млн рублей Mazda 3. За эти деньги можно приобрести автомобиль до 2013 года выпуска с пробегом 150 000 километров. Двигатель 1,6 литра мощностью 105 лошадиных сил, который сочетается с четврехступенчатым автоматом, может без проблем выдержать пробег более 250 000 километров.