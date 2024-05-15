Военный медицинский Land Rover Defender восстановлен после боя и превращен в кемпер

Всем нравятся истории со счастливым концом, и история кемпера по имени Monty именно такая: машина скорой помощи на базе Land Rover Defender 1997 года, которая эксплуатировалась Министерством обороны и уничтоженная вражеским огнем получила вторую жизнь в виде автодома. Разве это не прекрасно?

© Carakoom

Monty — ветеран войны, у которого все еще видны боевые шрамы.

В прошлой жизни это была машина Министерства обороны Великобритании, серьезно поврежденная вражеским огнем во 2-й войне в Персидском заливе. Следующие 7 лет занял процесс её восстановления и переоборудования в дом на колёсах. Теперь он выставлен на продажу.

Его официальное название KZ 39 AA. В основе лежит Land Rover Defender 130 300TDi Pulse 1997 года выпуска.

За реставрацию и переоборудование отвечала компания Overland Campers. В основном они работают с автомобилями Land Rover, используя при модификациях одинаковую внутреннюю планировку. В этом плане Monty практически не отличается от других проектов компании.

«Монти — настоящий воин и с гордостью носит свои боевые шрамы», — отмечается в объявлении о продаже.

В автодоме есть не менее трёх спальных мест, кухня и душевая кабинка. Этот набор впечатляет, учитывая относительно компактные размеры автодома. У Монти также есть поднимающаяся крыша, выдвижной боковой навес и дверь для входа в жилое помещение сбоку.

В поездку можно поехать впятером (трое спереди и еще двое во втором ряду), а за обеденным столом с комфортом размещаются четыре человека. Внутреннее пространство компактно, как и следовало ожидать от переоборудованного Land Rover Defender, но при этом оно очень функциональное.

Кухня оборудована газовой плитой с 2 ​​конфорками, небольшим холодильником с морозильной камерой, раковиной с горячей водой и множеством мест для хранения вещей, в том числе под скамейками, которые ночью превращаются в кровать. В душевой предусмотрен душ с автономной горячей водой и полноценный туалет Thetford.

Особенности также включают в себя обогреватель Propex, работающий на сжиженном газе, водонагреватель, стальной резервуар для воды емкостью 60 л и меньший резервуар для газа, который питает плиту и обогреватель, а также солнечную батарею мощностью 150 Вт на крыше.

Монти оснащен двигателем 300TDi, сочетающимся с 5-ступенчатой ​​коробкой передач R380. Одометр показывает внушительные 344 399 км, но это неточные данные, так как при реставрации всю приборную панель взяли от другого автомобиля. В объявлении отмечается, что автомобиль проехал менее 10 000 км, когда служил в Министерстве Обороны.

За автомобиль просят 34 995 фунтов стерлингов, или чуть больше 4 миллионов рублей по текущему обменному курсу.