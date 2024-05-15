Chevrolet Lacetti и другие «бюджетники», которых не хватает россиянам

Самая доступный седан Lada Vesta сейчас стоит 1 459 900 ₽, кроссовер Belgee X50 — 2 290 990 ₽, а внедорожник Lada Niva Travel — 1 250 000 ₽. И это — самые бюджетные предложения на российском рынке! Между тем, в соседней республике почти культовые Chevrolet Lacetti реально купить за 143 634 000 узбекских сумов, то есть чуть больше нашего миллиона рублей.

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Увы, но ни при каких условиях бюджетные модели Chevrolet узбекской сборки не смогут появиться на нашем рынке официальным способом. Увы, но концерн General Motors, от которого полностью зависит государственная компания UzAuto Motors, заблокировала любые поставки своих автомобилей на территорию РФ.

Ещё два года назад стало известно, что руководство заокеанского автогиганта наложило строжайший запрет на любые экспортные поставки моделей российское стороне. Нарушение этого эмбарго грозит автозаводам самыми жёсткими санкциями, включая полную остановку конвейеров.

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Chevrolet Lacetti от 143 634 000 сумов (1 033 000 ₽)

Между тем, россиян наверняка заинтересовал бы седан Chevrolet Lacetti: проверенный конструктив, неплохая надёжность, доступные запчасти, а также возможность выбрать между механической и автоматической коробками передач. И неважно, что недавно модели исполнилось 20 лет!

Правда, совсем недавно руководство UzAuto Motors приняло решение свернуть производство «ветерана»... Последнюю партию из 4500 автомобилей пубоика расхватала за одну минуту, «уронив» электронную торговую площадку! Что неудивительно, учитывая столь привлекательную цену.

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Chevrolet Cobalt от 133 598 000 сумов (961 000 ₽)

Машина, хорошо известная российской публике, вскоре переживёт модернизацию. Этим летом на конвейер сперва встанет промежуточный вариант со старой внешностью, но другим салоном: измениться должны панель приборов, медиасистема, дверные карты и кресла.

К 2026 году будет обновлена и внешность бюджетного Chevrolet. Популярный седан получит совершенно другую оптику, которая освежит знакомый образ. А вот мотор — это 1,5-литровый атмосферник отдачей 106 л.с. местного производства — очевидно, останется прежним.

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Chevrolet Onix от 176 900 000 сомов (1 272 000 ₽)

А это уже новое поколение легковушек марки Chevrolet. У наших соседей бюджетный седан успел стать настоящим хитом: за новыми автомобилями выстроились рекордные очереди. Купить Onix практически невозможно, ведь продолжительность очередей составляет более одного года.

Базовая версия LS предлагает фронтальные подушки безопасности, систему курсовой устойчивости и кондиционер. Стоимость такого автомобиля, оборудованного 90-сильным 1,2-литровым атмосферником и 5-ступенчатой механической коробокой, составит 8 700 000 тенге (1 550 000 рублей).

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Chevrolet Tracker от 220 951 360 сумов (1 589 000 ₽)

Это кроссовер-одноклассник таких моделей, как Geely Coolray, Chery Tiggo 4 и Hyundai Creta. В движение модель приводится 3-цилиндровым бензиновым турбомотором объёмом 1,2 литра и мощностью 132 силы. В трансмиссии применена автоматическая 6-ступенчатая коробка.

Ради того, чтобы поставить этот автомобиль на заводской конвейер, было потрачено 428 миллионов долларов, а ещё 191 миллион пошёл на освоение производства турбомоторов. К слову, вседорожник Tracker и седан Onix — родственники: в их основе лежит модульная платформа GEM.

Правда, стоит признать: в Узбекистане ждать своих машин покупателям приходится по нескольку месяцев. В определённую дату автозавод UzAuto Motors открывает продажи определённого количества экземпляров, клиенты оформляют заказ, а затем начинается томительное ожидание...