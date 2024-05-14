Серийный выпуск Lada Largus в Ижевске стартует 15 мая

На ижевском заводе «АвтоВАЗа» 15 мая возобновляется серийное производство автомобилей Lada Largus. Машину выпускали в Тольятти с 2012-го по 2022 год. На заводе «Лада Ижевск» будут выпускать не только Largus в пассажирской и фургонной модификации, но и его электрическую версию.

О возвращении Largus объявляют уже не первый раз. В августе 2023-го «АвтоВАЗ» сообщал о возобновлении производства популярной модели. Пресс-служба предприятия подчеркивала, что это сделано с опережением плана на месяц. Однако тогда было выпущено лишь 650 автомобилей, после чего выпуск прекратился. На этот раз директор по связям с общественностью ОАО «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский говорит о полноценном серийном перезапуске:

Сергей Ильинский директор по связям с общественностью ОАО «АвтоВАЗ» «Действительно, в Ижевске на заводе «Лада Ижевск» стартует производство семейства Lada Largus. Ранее этот автомобиль производился в Тольятти, но после ухода иностранного партнера возникли большие сложности с получением компонентов для сборки этого автомобиля. Сейчас эти вопросы уже решены, и семейство Largus вновь появляется в модельном ряду «АвтоВАЗа».

В корпоративной группе ижевского завода «АвтоВАЗа» во «ВКонтакте» за месяц до перезапуска были перечислены все локализованные комплектующие Largus. Среди них передние и задние пластиковые бамперы, товарные кузова, штамповка 13 лицевых частей на прессовом производстве с указанием на то, что до конца года будут делать уже более 60 деталей крупной и средней штамповки. В третьем квартале 2024 года на ижевском заводе будет выпускаться электрический Largus. Сейчас на заводе подчеркивают, что доля компонентов российского происхождения на этой машине превысит 50%. Автоэксперт Артем Бобцов говорит, что инновационным этот автомобиль не будет, но рынок его ждет, даже несмотря на ожидаемую высокую цену:

— Обычными автомобилями, переделанными в электромобили, сейчас в мире никого не удивишь. Это делается элементарно в любой мало-мальски приспособленной мастерской. Ставится небольшая тяговая батарея, обычно в багажник или в подполы ставится небольшой электромотор. Машина даже становится проще, чем бензиновая или дизельная. Здесь технически сложного ничего нет. Этот электромобиль давно рынок ждет, поскольку для его производства как раз не требуется осваивать никакие особо новые технологии и материалы, поэтому эту машину давно технически в принципе «АвтоВАЗ» выпускать уже должен был начать. В целом ее ждет рынок, поскольку есть острая нехватка в сегменте легкого коммерческого транспорта, в котором в принципе Largus всегда и был представлен в единственном числе. Службам доставки, различным курьерским службам такие автомобили очень нужны, городские автомобили в первую очередь. Но надо смотреть на реальные характеристики, именно реальные, а не заявленные, которые будто этого электромобиля, и тут пока вопросов больше, чем ответов, поскольку реальные характеристики никто пока не знает. Зато все знают, что цена его будет значительно выше, чем у бензинового Largus.

— Намного ли?

— Первые цифры, которые ходили еще полгода назад, когда были анонсированы эти планы, были в районе 2-2,5 млн рублей. Это стартовая цена, но очевидно, что за это время она еще подрастет, все-таки инфляция, и компоненты все дорожают, и производство дорожает, поэтому можно рассчитывать, что это будет уровень «Москвича 3е» — электромобиль, который выпускается сейчас в Москве, а это порядка 3 млн рублей, и это, конечно, много.

Ижевские Lada Largus получат на выбор два бензиновых мотора и механическую коробку передач. На электрической модификации будет стоять двигатель, который обеспечит максимальную скорость в 145 километров в час.

Машины получат два варианта окраски — «ледниковый» и «платина». Затем к цветовой гамме добавятся «пантера» и темно-серый металлик «борнео».