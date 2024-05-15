6 самых быстрых автомобилей с двигателем V12

V12 можно назвать памятником мощности, технологичности и гоночного наследия. От ревущих трасс Ле-Мана до узких улочек Монако — машины с моторами V12 пронеслись по туннелям автомобильной истории. Однако с развитием технологий меняются и машины, которые их используют. В современном автомобильном мире V12 уже стал редкостью и пережитком ушедшей эпохи. Однако некоторые актуальные гиперкары сочетают традиционный V12 с передовыми гибридными системами.

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Ferrari LaFerrari

Эта модель стала самой совершенной Ferrari за всю историю, перевернув представление об автомобилях благодаря новаторской гибридной технологии. Автомобиль выпускался 2013−2018 гг. и сочетал в себе мощный 6,3-литровый двигатель V12 мощностью 789 л.с. с 161-сильным гибридным блоком KERS, что в сумме выдавало 950 л.с.

Разгоняясь до ста за 2,7 с и достигая максимальной скорости 350 км/ч, LaFerrari оправдывает своё избыточное название. Автомобиль использовал технологии Формулы-1: систему контроля устойчивости, электронный контроль тяги и активную аэродинамику, управляемую 21 бортовым компьютером. В основу LaFerrari лёг углепластиковый монокок, разработанный бывшим техническим директором Ferrari в Формуле-1.

Благодаря своему культовому дизайну с интегрированными элементами управления на рулевом колесе и на тот момент футуристическим дисплеем приборов, LaFerrari открыл эру гибридных суперкаров для итальянской марки.

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One-77 продавался в 2009−2010 гг. как одно из лучших творений британских автопроизводителей. Он был основан на монококовом шасси из углеродного волокна и алюминиевом кузове ручной работы. В движение автомобиль приводит массивный 7,3-литровый двигатель V12, выдающий потрясающие 750 л.с. Это был самый мощный атмосферный двигатель своего времени. One-77 разгоняется до «сотни» за 3,6 с и достигает максимальной скорости 354 км/ч. В дополнение к мощному силовому агрегату One-77 оснащён 6-ступенчатой автоматизированной механической коробкой передач и регулируемой по высоте подвеской, что обеспечивает очень точное управление автомобилем.

Aston Martin One-77 отличается тщательным вниманием к деталям. Благодаря характерным чертам Aston Martin, решётку радиатора с широкой горловиной, фарам с откидным верхом и длинному капоту, автомобиль излучает элегантность, которая не свойственна автомобилям из этого списка. Всего было выпущено только 77 экземпляров, каждый из которых был доведён до совершенства вручную. One-77 привнёс ауру Джеймса Бонда в мир самых быстрых дорожных автомобилей.

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Lamborghini Aventador Ultimae

Эта модель была анонсирована в июле 2021 года, это финальная версия успешного суперкара. Всего выпущено 600 экземпляров — 350 купе и 250 родстеров. Ultimae открывает дверь для Huracan и закрывает главу в десятилетнем наследии Lamborghini.

Обладая стандартными атрибутами Aventador S и SVJ, Ultimae оснащается мощным 6,5-литровым двигателем V12, выдающим 769 л.с. Двигатель способен разогнать этот автомобильный шедевр до ста за 2,9 с, а максимальная скорость составляет 355 км/ч.

В классическом стиле Lamborghini, Aventador Ultimae обладает элементами из дроблёного карбона, характерными сплиттерами и агрессивным внешним видом. Несмотря на свирепую мощь, в Ultimae чувствуется изысканное внимание к деталям и утончённость, что не всегда можно увидеть в специальных версиях Lamborghini.

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McLaren F1

Это жемчужина автомобильного наследия McLaren и абсолютный шедевр во всех возможных отношениях. F1 установил новую планку для всех будущих суперкаров. Всего было выпущено 160 экземпляров в период с 1992 по 1998 год. Несмотря на солидный возраст, F1 до сих пор входит в список самых мощных и быстрых автомобилей в истории. Его новаторская конструкция с центральным водительским местом обеспечивает лучшее управление суперкаром.

В движение автомобиль приводит легендарный двигатель BMW S70/2 V12 мощностью 618 л.с. Разгон до ста занимает 3,3 с, а максимальная скорость составляет 386 км/ч.

Несмотря на свой возраст, лёгкая конструкция и аэродинамические инновации F1 по-прежнему делают его одним из лучших автомобилей в мире. McLaren F1 неподвластен времени: от первого автомобиля, в котором использовалось шасси из углепластика, до установления мирового рекорда самого быстрого серийного автомобиля и удержания этого рекорда в течение 24 лет. Это поистине один из величайших автомобилей, когда-либо существовавших в мире.

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Ferrari FXX Evoluzione

Эта модель стала первой итерацией инициативы Ferrari собирать отзывы от взыскательных клиентов и развивать свои технологии на основе мнений покупателей.

Каждый аспект автомобиля, от изготовленной на заказ коробки передач до разработанных на заказ шин и тормозов, создан для того, чтобы расширить границы производительности и обеспечить непревзойдённые ощущения от вождения.

Автомобиль был создан в 2007−2008 гг. на основе архитектуры Enzo. Он оснащён 6,3-литровым двигателем V12, выдающим 848 л.с. Разгон до «сотни» занимает 2,5 секунды, а максимальная скорость составляет 400 км/ч.

Программа FXX, предназначенная исключительно для избранной группы самых уважаемых клиентов Ferrari, предлагает участникам возможность раскрыть весь потенциал этого автомобильного чуда на самых известных трассах мира. То есть Ferrari продаёт не просто автомобиль FXX Evoluzione стоимостью 1,4 млн долларов, а целый автомобильный опыт.

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Aston Martin Valkyrie AMR-Pro

Это самый быстрый автомобиль с двигателем V12, занимающий первое место в этом списке. Он был рождён в результате сотрудничества с командой Red Bull Racing. Лёгкий кузов из углеродного волокна напоминает о том, что это гоночный автомобиль, а массивные сплиттеры обеспечивают прижимную силу, превышающую вес самого автомобиля.

Valkyrie AMR Pro оснащён 6,5-литровым двигателем V12 производства Cosworth и выдаёт 1260 л.с. Разгон до ста занимает 2,5 с, а максимальная скорость составляет 400 км/ч.

Помимо производительности, владельцы Valkyrie AMR Pro получают опыт участия в треках на престижных трассах FIA по всему миру. Благодаря эксклюзивному доступу к команде экспертов Aston Martin и самому современному оборудованию, каждый трек-день обещает незабываемое путешествие в царство высокопроизводительного вождения.