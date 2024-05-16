Самый бюджетный электропикап в стиле Land Rover за $2530

<p>Компания<strong> Shandong Keyu Special Automobile Manufacturing Co.</strong>, Ltd. из Китая представила новый электропикап <strong>GMF</strong>, цена которого составляет всего <strong>2530 долларов</strong> (около 230 тыс. рублей по текущему курсу). Новинка привлекает внимание своим дизайном, напоминающим миниатюрный <strong>Land Rover,</strong> и удивительно низкой ценой, сообщает <a href="https://www.32cars.ru/posts/id-3140-land-rover-na-minimalkah-tak-vygljadit-samyj-deshevyj-v-mire-elektropikap" target="_blank" rel="noopener">32cars.ru.</a></p> <p>Этот компактный <strong>двухдверный </strong>пикап был разработан первоначально как специализированный электромобиль для уличной уборки, но теперь его предлагают в более широкой номенклатуре для различных нужд. В отличие от традиционных пикапов, задняя часть GMF предназначена не для перевозки людей, а оснащена<strong> рабочей скамьей</strong> для инструментов. Несмотря на свою доступность, GMF предлагает ряд<strong> основных удобств,</strong> включая сенсорный дисплей и электрические стеклоподъемники.</p> <p>Размеры грузовой платформы пикапа составляют <strong>1180 мм</strong> в длину, <strong>1400 мм </strong>в ширину и<strong> 440 мм </strong>в высоту, а общие габариты автомобиля — <strong>3700 мм</strong> в длину, <strong>1450 мм</strong> в ширину и <strong>1650 мм</strong> в высоту. Для передвижения по городским улицам или внутренним территориям предприятий GMF вполне подходит, однако его миниатюрные колеса могут не справиться с бездорожьем.</p> <p>Автомобиль оснащен мотором мощностью от 3 до 5 кВт (4-7 л.с.), развивает максимальную скорость <strong>45 км/ч</strong> и может проехать на одной зарядке<strong> от 100 до 150 км</strong>. Безопасность обеспечивается за счет барабанных тормозов и рессорной подвески.</p>