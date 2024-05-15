Маскировка под сток: тюнинг Toyota Supra для RDS GP

Новый сезон Гран-При Российской Дрифт Серии 2024 стартовал на трассе Moscow Raceway, где коллектив VSTeamCarX представили три пилота, двое из которых выступают на Toyota Supra четвертого поколения в кузове A80. Сегодня мы расскажем о машине Алексея Вахтина – одного из основателей команды.

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Команда «VSTeamCarX» была создана в 2022 году, а в этом сезоне к команде присоединился третий пилот – Анатолий Щербак. Анатолий выступает на Nissan 200SX, а Алексей Вахтин и Евгений Спирин пилотируют Toyota Supra A80. Оба пилота выбрали Супру в качестве базы для постройки болида для дрифта, поскольку это спортивное купе имеет изначально «правильную» подвеску и обладает огромным потенциалом.

Ну и внешность, которой до сих пор восторгаются ценители, тоже сыграла свою роль в выборе. Более того, Алексею она настолько нравится, что он решил оставить автомобиль без экстремальных обвесов, сохранив аутентичный внешний вид – даже спойлер здесь «заводского образца». Если снять с болида ливрею, Toyota с тридцати шагов может успешно замаскироваться под сток: гоночную сущность выдает лишь колея передних колес. Но на самом деле ни снаружи, ни внутри, по сути, не осталось ничего заводского.

Снаружи

Toyota Supra в кузове A80 не нуждается в дополнительном представлении. Ее «дутый», но при этом обтекаемый кузов узнается не менее легко, чем характерный рисунок фонарей, а высокий спойлер в заводской стилистике придает динамичной форме еще больше оригинальной спортивности. Так что в команде здраво рассудили: кардинально менять внешний вид не стоит. Кузов максимально облегчили до веса, разрешенного регламентом, – 1215 кг. Для увеличения жесткости кузова и безопасности сварены баш-бары.

Несмотря на оригинальную внешность, почти все внешние детали здесь – облегченные. Двери и дверные карты теперь карбоновые, остальные элементы кузова, кроме крыши – пластик. Пластиковыми стали даже задние крылья. Внешность Супры оставили максимально стандартной, но с расширением колеи под подвеску от Wisefab. Спойлер изготовили из карбона, но в соответствии с заводскими формами, добавили лишь губу, пороги и «клыки» на оригинальный задний бампер. Дизайн винила разработан в Peerform.

Внутри

Если внешность постарались сохранить, то внутри об этом, конечно, не могло идти и речи: в салоне осталось только то, что необходимо для соревнований. Каркас безопасности, водительский ковш Recaro, 6-точечные ремни безопасности OMP, спортивный руль – вот и весь интерьер. Торпедо, как и перегородка-файервол, отделяющая пилота от задней части автомобиля и бензобака, изготовлена из карбона. За информацию для пилота отвечает электронная приборная панель eDash, а за его безопасность – система пожаротушения.

Железо

Стремление к сохранению оригинальности автомобиля продолжается под капотом: ведь здесь расположился 2JZ-GTE, который устанавливался на эту модель с завода. Изначально выдающий 330 л.с., он имеет огромный потенциал по доработкам. В Супре Алексея Вахтина мотор кардинально перестроен.

Список доработок двигателя выглядит следующим образом:

кованые поршни Diamond Pistons,шатуны Carrillo,доработка ГБЦ,тарелки клапанов и пружинки из титана,распредвалы GSC Power-Division S2,шпильки ARP,турбина Precision,форсунки Injector Dynamics ID2600,разрезные шестерни HKS,усиленный ремень ГРМ HKS,катушки зажигания от двигателя VR38DETT, свечи зажигания HKS,кастомный впускной коллектор, воздушный фильтр нулевого сопротивления,кастомная выпускная система с прямоточной магистралью диаметром 89 мм,топливный бак ATL,система охлаждения в составе радиатора и двух вентиляторов перенесена в заднюю часть автомобиля.

На роль ЭБУ выбран традиционный Motec, и мотор настроен под спортивное топливо E85+ с 85% этанола. Мощность двигателя составляет 850 л.с. с потенциалом форсировки и перенастройки свыше 1000 л.с. Крутящий момент – 850 Нм.

Автомобиль оснащен секвентальной КП от компании Samsonas, трехдисковым керамическим сцеплением OS Giken R3C и, конечно же, редкутором Winters, столь популярным у дрифт-пилотов. Установлена подвеска Wisefab, стойки Nitron и тормоза AP Racing. Сзади – по два суппорта на диск: один на рабочую систему, второй на гидроручник. Используется гидроручник HGK и педальный узел Tilton 900-Series.

Черная Supra щеголяет черными дисками Rays Gram Lights, спереди установлены шины Achilles 255/35/18, сзади – LingLong 265/35/18.