Обновленный Haval Jolion. Сразу бы так

Jolion можно назвать автомобилем мечты только если мечтой является автомобиль как таковой. Слишком уж средним во всём получился этот кроссовер. Даже его главный конкурент — Geely Coolray — вполне может быть желанной машиной, потому что обладает харизмой во внешности и ярким характером на ходу. Даром что тоже бюджетный кроссовер. Но не так прост Haval — вместо эмоций или супер-продуманности он предлагает сбалансированное оснащение и отличные цены. И эти факторы перевешивают, в результате чего Jolion стал в России самой продаваемой «иномаркой». Но конкурентов на рынке всё больше, поэтому без толкового рестайлинга позицию лидера можно и не удержать.

© Motor.ru

Покупателям предложили не просто новые бамперы и колёса. Хотя это тоже в наличии, а литые диски теперь вообще локализованного производства. Но дают также и то, в чём владельцы кроссовера действительно нуждались, согласно опросам. Например, регулировку руля по вылету, которая решила большую часть проблем с посадкой — из неудобств осталась лишь коротковатая для рослых водителей подушка сиденья. Во-вторых, более практичным стал кузов: убрали весь хром, за исключением молдингов боковых окон. Ведь блестящее покрытие на бамперах и дверях портилось буквально за одну зиму.

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

Эстетическая выгода от этого решения тоже имеется. Чаще всего хром лишь дешевит небольшие бюджетные автомобили, поэтому после рестайлинга кузов с новой отделкой тёмным пластиком стал выглядеть немного солиднее. При этом также убрали молдинги с боковин и одновременно установили расширители арок. Это не просто добавило брутальности, которой так не хватало Джолиону, но и даже немного преобразило пропорции — силуэт из «беременного» стал подтянутым.

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

Кроме того, горизонтальные планки решётки радиатора сменились вертикальными прутьями, а спойлер на двери багажника стал более развитым. Конечно, по эпатажности последнего Джолиону всё равно не угнаться за новым Кулреем. Но это, наверное, только к лучшему — надо знать меру. В то время как конкурент окончательно ударился в китч со всеми этими хамелеоновыми окрасками и бутафорскими жабрами на капоте, Jolion наконец-то пришёл к гармоничной и при этом запоминающейся внешности. Светотехнику, например, специально не трогали — чтобы сохранить узнаваемость.

© Haval

В салоне, на первый взгляд, ничего существенно нового. Появилась атмосферная подсветка, но в таком исполнении, что лучше бы её не было вовсе. Объединённая с нехитрым узором надпись Haval перед передним пассажиром здорово отдаёт украшательствами с «али». А вот и отличная новость: кнопки под дисплеем мультимедийной системы совершили обратную эволюцию — кое-как работающая сенсорная панель уступила место удобному механическому «пианино». Никаких больше проблем с управлением функциями.

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

Правда, набор этих функций по-прежнему вызывает недоумение: среди них есть включение климата и кондиционера, но отсутствует банальное управление температурой — за этим (и многим другим) придётся обращаться к дисплею. Сохранились и другие неудобства салона: отсутствие «мультитача» в карплее, белёсый, зернистый и полуслепой на солнце экран приборки, не слишком чёткий селектор трансмиссии и даже неудобный в обращении… противосолнечный козырёк.

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

По агрегатам — без изменений. Но так как презентация проходила под Мурманском, в этот раз я обратил внимание на работу полного привода. В контексте управляемости. Скорее всего, многие владельцы полноприводных Джолионов даже не подозревают, насколько удачно настроена их трансмиссия в сравнении с другими бюджетными полноприводниками. Обойдёмся без душных подробностей — скажу лишь, что уровень тонкого контроля на скользких покрытиях внезапно высокий и даже присутствует толика драйва.

© Haval

© Haval

Но целевой аудитории куда важнее, как далеко и насколько легко этот полный привод позволит проехать, нежели как быстро и с каким удовольствием. И с этим у Джолиона всё тоже неплохо: на внедорожном рельефе трансмиссия работает адекватно, клиренс в 190 мм не рекордный, но достаточный для дач и пикников. А благодаря новому пластиковому обвесу кузов защищен от механических повреждений лучше, чем раньше.

На бездорожье мешает разве что не самая удачная настройка чувствительности акселератора. Желание исправить это сменой режима вождения (тщетно) вновь приведёт водителя в недра мультимедийки — переключателя в салоне не предусмотрено. А на асфальте расстраивает очень слабая обратная связь в рулевом управлении — удивительно, ведь электрохэтчбек Ora 03, построенный на той же платформе с прикольным названием L.E.M.O.N., едет по рулю и шасси просто великолепно.

© Haval

Динамика у версий Jolion с передним и полным приводом в одинаковой мере скромная — заявленный до сотни разгон составляет без малого 10 секунд. Особенно неторопливым кроссовер Haval ощущается на фоне заводного Geely Coolray, у которого на целую треть больше крутящего момента. Но если не привязываться к цифрам и не слишком шустрить, то и в городе, и на трассе тяги Джолиону вполне достаточно. Хочется лишь более мягкого и расторопного старта с места, потому что робот по-прежнему грубоват.

© Haval

© Haval

Аналогично можно охарактеризовать и подвеску, которая также не претерпела изменений. В городе упруго, но жёстко — никакого желания атаковать ходом трамвайные пути или заплатки. Но когда нужно напрячься по-настоящему — например, на долгой грунтовке — такая ходовая часть в самый раз. Импульсы от колдобин гасятся в шасси эффективно, кузов не раскачивается, поэтому по действительно плохой дороге можно не ползти черепахой. Не Duster, но вполне достойно — то, что надо для народного автомобиля.

© Haval

После такого обновления Jolion имеет все шансы остаться самой народной моделью. Набор опций стал шире и теперь не уступает конкурентам: появилась панорамная крыша, подсветка салона, вентиляция кресел. Подогрев передних сидений есть уже в базе, даже на самом простом варианте с механикой. И уже само наличие такой трёхпедальной версии за всего 2 миллиона рублей — ещё одно конкурентное преимущество Джолиона. Как и опция полного привода, доступная с отметки 2,5 миллиона рублей. Это один из самых доступных полноприводных автомобилей на рынке.

© Haval

В то время как Geely Coolray стал выпендрёжнее и моднее, окончательно сфокусировавшись на молодёжной аудитории, Haval Jolion наоборот — повзрослел, стал практичнее и гармоничнее. Несмотря на все улучшения, он по-прежнему далёк от идеала, но зато хорошо сбалансирован и удовлетворяет запросам широких масс. Глупо спорить с рынком: он уже расставил всё по своим местам. Можно сколько угодно критиковать автомобиль с позиции перфекциониста, но цифры продаж говорят о том, что сейчас это именно то, что нужно большинству покупателей.