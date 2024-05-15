Дилеры рассказали, что будет с ценами на автомобили этим летом

По итогам апреля россияне приобрели более 137 тысяч автомобилей, что на 81% выше показателя годичной давности. При этом дилеры активно предлагали модели со скидками. Что будет с ценами на новые машины этим летом, "Российской газете" рассказали эксперты и участники рынка.

© Российская Газета

Как отметили в пресс-службе ГК "Автодом", пока нет предпосылок для роста цен на автомобили, поскольку потребительский спрос остается под давлением высокой ключевой ставки и дорогих автокредитов, а склады дилеров заполнены новыми автомобилями.

Большинство китайских брендов будут предлагаться по прежним ценам или со скидками.

В пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр" также подтвердили "РГ", что спрос на автомобили в России остается высоким: с начала 2024 года удалось продать 467 тысяч новых машин, что на 85-90% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

"Высокий спрос приводит к резкому сокращению запасов у дилеров, поэтому партия автомобилей, ввезенная в Россию в марте-апреле, будет реализована к началу июля, что может спровоцировать рост цен.

С 1 апреля 2024 года действуют ограничения на ввоз автомобилей, поэтому цены на модели, ввозимые по параллельному импорту, могут значительно вырасти - до 30%, в зависимости от марки и модели", - добавили там.

В то же время заместитель генерального директора АГ "Авилон" по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев прогнозирует, что летом произойдет очередная индексация цен на автомобили 2024-го года. Их стоимость может вырасти на 2-3% в интервале одного-двух месяцев.

При этом он отмечает, что скидки на рынке не закончились. На текущий момент все акции, поддержки, субсидированные кредиты актуальны как на модели 2023-й года, так и на автомобили 2024 года.

"Что касается складских объемов, то автомобилей прошлого года выпуска у дилеров сейчас больше, нежели 2024-го. Если говорить в цифрах, то свыше 2/3 машин - это 2023 год. И только одна треть склада сегодня представлена моделями 2024 года. Поэтому привлечение спроса через дисконты не уйдет, снизится их уровень", - говорит Тюктеев "РГ".

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов полагает, что цены на новые автомобили летом 2024 года будут зависеть от различных факторов. Прежде всего, по его словам, это корректировка ключевой ставки, с учетом которой формируется стоимость кредита - главного инструмента для покупки нового авто у россиян.

"Например, по итогам февраля 2024 года число выданных автокредитов почти на 40% выше аналогичного периода 2023 года. При этом займы выдаются сейчас примерно под 30% годовых. Кроме того, стоимость новых авто будет зависеть от ценообразования китайских автоконцернов. Ожидать снижения цен среди брендов из КНР не стоит.

Ценовая политика будет формироваться с учетом условий импорта новых машин из Китая в Россию, а также общей стоимости запчастей для автомобилей китайских и отечественных производителей. Чем труднее, дольше и дороже будет данный процесс, тем быстрее будет расти и стоимость моделей", - заключает Тузов.

Руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК Альфа-Лизинг Максим Давиденко отмечает, что представители Минэкономразвития дают прогнозы по курсам валют - 98,1 рублей за доллар к концу текущего года.