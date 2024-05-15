Эксперт дал советы по выбору подержанного Mitsubishi Pajero Sport

Pajero Sport - один из тех автомобилей, который эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов считает достойным вариантом, если нужен рамный внедорожник стоимостью в пределах 2 млн рублей. Виноградов рассказал, какие из версий модели будут оптимальной покупкой.

© Российская Газета

Автомобиль страдает от "сверчков" и других посторонних шумов, вызванных отделкой из жесткого пластика, также у десятилетних машин нередко можно увидеть очаги коррозии, однако техническая составляющая внедорожника нареканий не вызывает.

Основная масса предложений на рынке - Pajero Sport с мотором 2.5 литра мощностью 178 л.с. В целом он надежен, но требует замены ремня ГРМ каждые 90 тысяч км, однако эксперт советует менять раз в 60 тысяч. "На холодную" может возникать свист, но это не поломка, а конструктивная особенность муфты вентилятора.

Коробка - пятиступенчатый автомат - надежна, но иногда из-за глюков в прошивке блока управления зависает на передаче. И с этим ничего поделать нельзя.

Подвеска очень надежная, первыми, но не ранее чем через 160-170 тысяч км, могут потребовать замены передние рычаги, вся остальная механика также беспроблемная. Однако внимания требует сцепление, которое при вылазках на офф-роад живет 60-70 тысяч км, если не экстремалить, то вдвое больше.

Ещё одним вариантом надежного рамного внедорожника за 2 млн рублей является Toyota Land Cruiser 100.