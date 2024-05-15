Названы самые маржинальные автомобили

Самые маржинальные автомобили продаются в среднем за 34 дня. Быстрее всех с января по марте 2024 года дилеры продавали Geely Аtlas — за 28 дней. А дольше всего своих владельцев ждал Nissan Note, его средний срок продажи составил 40 дней. Высокомаржинальные автомобили востребованы на рынке, говорят аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес».

Среди кроссоверов показатель маржинальности Honda CR-V составил 12,5%. В среднем автомобиль продаётся по цене 1,75 млн рублей, за год стоимость выросла на 25,3%. Второе место у Nissan X-Trail с маржинальностью 11,7%. За год японский внедорожник подорожал на 20,5% до 1,89 млн рублей. На третьем месте расположился Geely Atlas с показателем в 11,8%, за год цена модели повысилась на 5,6%, до 1,92 млн рублей.

Среди седанов наибольший показатель маржинальности у Chevrolet Cruze — 18,5%. За последний год модель подорожала на 26,8%, средняя стоимость составляет 827 тыс. рублей. Второе место занимает Volkswagen Passat, на перепродаже которого дилеры зарабатывали в среднем 15,9%. За год средняя цена модели увеличилась на 29,8%, до 1,05 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Nissan Teana, который в среднем приносил 15% при перепродаже. Стоимость модели за последний год выросла на 32%, до 1,22 млн рублей.

В сегменте хэтчбеков лидером снова стал Chevrolet Cruze, дилеры на перепродаже смогли заработать 18,4%. Модель продаётся в среднем за 876 тыс. рублей, за год стоимость возросла на 26,8%. Также выгодным для дилеров стал Nissan Note с маржинальностью в 16,3%. По сравнению с прошлым годом цена повысилась на 30,7% и составила 1,05 млн рублей. Тройку лидеров замкнул Hyundai i30 с показателем в 16,5%. Южнокорейский автомобиль прибавил 35,4% и теперь продаётся в среднем за 1,03 млн рублей.