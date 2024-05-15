Раскрыто, почему на разных АЗС получается разный расход топлива

Нередко автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда на одинаковом количестве топлива с разных заправочных станций автомобиль проезжает не одинаковое расстояние, причём чаще проблема затрагивает машины с бензиновым двигателем. В беседе в порталом naavtotrasse.ru эксперт объяснил, почему так происходит.

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По мнению эксперта, проблема заключается не в том, что на АЗС обманывают водителей и не доливают бензин. По его словам, если мошенничество и есть, то речь идёт о десятых или даже сотых долях литра.

Однако не исключено, что недобросовестные заправки занижают октановое число и могут заправлять бензин АИ-92 вместо АИ-95. В результате при том же стиле езды расход топлива будет выше.

Кроме того, при производстве «горючего» используются различные присадки, выбор которых зависит от поставщика АЗС. В итоге они также оказывают влияние на октановое число и качество бензина.

Мотористы отмечают, что при одинаковых вводных водителям лучше заправлять автомобиль на проверенных АЗС. В этом случае пробег будет более равномерным и никакой разницы заметно не будет.

Ещё одной причиной повышенного расхода топлива может являться техническая неисправность машины или её несвоевременное обслуживание. Например, если вовремя не заменить топливный фильтр.

Ранее россиянам дали совет, что делать, если в машину попало некачественное топливо. Директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов поделился с автомобилистами алгоритмом действий, если на АЗС было залито некачественное топливо. Эксперт рекомендует доставить автомобиль на эвакуаторе в сервис, где бензин должны слить и промыть топливный бак и все относящиеся к системы компоненты.