Самый безопасный мотоцикл в мире выглядит... не как мотоцикл вовсе

В США есть компания Tower Trikes, которая производит то, что они называют «самым безопасным в мире мотоциклом». Правда тут есть несколько но: это не мотоцикл, и безопасный он только потому, что большой.

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Его придумал Джим Гесто, живущий в Саут-Бенде, Индиана, бизнес которого долгое время был связан с грузовиками.

«Больше всего меня напугал момент, когда автомобиль переехал мотоцикл… Как решить эту проблему? Ну, достаточно иметь большой мотоцикл, чтобы переехать автомобиль», — объясняет свою идею Джим Гесто.

Так на свет появился Tower Trike, и эта штука просто неприлично массивна и к тому же как бы не поддается определению мотоцикла. У него четыре колеса (хотя два передних расположены очень близко друг к другу). В движение трайки приводятся дизельными двигателями Detroit или Cummins мощностью до 350 л.с. Максимальная скорость заявляется на уровне 160 км/ч.

Tower Trike имеет длину 5.2 метров b весит почти 4900 кг. А на хвосте каждого трайка устанавливается огромный крест и таблички с десятью заповедями, а также приветствие полицейским и пожарным.