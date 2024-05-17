В России начали падать продажи кроссоверов

В отличие от всего рынка, сжавшегося в апреле относительно предыдущего месяца незначительно (в пределах 7%), нашлось два десятка популярных кроссоверов, продажи которых падали двузначными темпами. Столь резкое падение реальных объемов бизнеса в апреле было обусловлено в том числе перенасыщением рынка дорогим товаром, наличием "желтых" машин на складах по итогам первого квартала и рядом прочих факторов, констатируют эксперты банка "Открытие" (входит в группу ВТБ).

Как говорится в исследовании, с которым ознакомилась "Российская газета", лидером в части отрицательной динамики оказались гибриды компании Li Xiang - модели L7 (1,1 тыс. шт., - 41% к марту) и L9 (1,2 тыс. шт., -35%). Дело в том, что вслед за удорожанием поставок по параллельному импорту продавцы этих машин поспешили увеличить цены, в том числе и на ввезенную ранее технику.

Аналогичные результаты продаж продемонстрировала и Voyah Free (777 шт., -40%). Немалая часть этих кроссоверов ввозится компанией "Моторинвест", и этот дистрибьютор не повышал цены в апреле. Однако весь "серый" импорт стал дороже: менее чем за 4 млн рублей новые Voyah уже не купить. То же самое справедливо в отношении большого внедорожника GAC GS8. Но эти машины заметно дорожали со сменой поколений, и желающих покупать их за 4,5-5 млн рублей стало гораздо меньше, чем когда они стоили почти на миллион дешевле.

Попавшие в топ-20 наиболее активно упавших в продажах внедорожники Lexus, Toyota и Kia не досчитались 35-37% покупателей. Из-за удорожания параллельного импорта они также потеряли привлекательность. Пока меньше половины из проданных Geely Monjaro пришлось на официальные каналы, но частный импорт по этой модели уходит в прошлое. Машины от дистрибьютора в среднем на 20% дороже "серых", результат апреля - 3,3 тыс. авто, -36% к марту.

А вот апрельское падение продаж Changan, Chery, Exeed, Haval и Tank обусловлено в том числе "желтым" складом. Похоже, что немало сделок по этим машинам в марте состоялось лишь в отчетах дилеров.

Другие причины сжатия объемов бизнеса оказались у таких моделей, как "Москвич 3" (1,8 тыс. шт., -22%) и Geely Coolray (2,1 тыс. шт., -24%). Кассу первой модели в марте сделали кроссоверы 2023 года, продававшиеся со скидками до 690 тыс. рублей. В апреле прошлогодних машин у московского производителя почти не осталось. Кроме того, ежемесячно до 40-45% продаж марке обеспечивают юридические лица, которые нередко ведут закупки по квартальной схеме, и в апреле их было меньше.

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В свою очередь, покупателей у обновленного Geely Coolray стал отбирать его родственник Belgee X50 (3 тыс. шт., +10% к марту), который представляет из себя дорестайлинговую версию того же автомобиля, но продается почти на 400 тысяч дешевле.

Так или иначе, кроссоверы остаются самым популярным сегментом авторитейла. Однако именно этот факт приводит к тому, что изменения условий ведения бизнеса влияют на внедорожники заметнее всего. Именно поэтому в апреле можно было наблюдать падение продаж ряда популярных "паркетников" на 20-40%.

Однако в целом во второй месяц весны этот сегмент сжался не столь драматично: было реализовано порядка 70,4 тыс. этих машин, на 11% меньше, чем в марте. В мае при сохранении тех же условий наверняка можно будет увидеть дальнейшее сокращение продаж кроссоверов, завезенных по параллельному импорту, и тех брендов, по которым склады оказались избыточно заполнены. Однако в целом падение едва ли выйдет за рамки 8-10%. По большей части будет происходить перераспределение клиентов от менее выгодных в моменте моделей к более привлекательным в части цены.