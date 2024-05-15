Большой кроссовер «Москвич 8»: подробности и новые фотографии

Большой трехрядный кроссовер, появление которого ожидается уже в этом году, продемонстрировали мэру Москвы Сергею Собянину во время церемонии запуска производства полного цикла. Как и другие модели «Москвича», «восьмерка» — это китайский JAC, а именно JAC Sehol X8 Plus. Он крупнее Chery Tiggo 8 Pro и сопоставим с Hyundai Santa Fe, а от прочих «Москвичей» отличается массивной радиаторной решеткой с интегрированной двухуровневой оптикой.

© Motor.ru

«Москвич 8» будет не только самым большим автомобилем в линейке российской марки, но и самым мощным: в движение его приводит бензиновый мотор объемом 1,5 литра, который развивает 174 лошадиные силы и работает в связке с семиступенчатым роботом. Привод только передний. Старт производства ориентировочно состоится в октябре-ноябре 2024 года.

© пресс-служба мэра Москвы

© пресс-служба мэра Москвы

На одной из новых фотографий можно рассмотреть в подробностях салон новинки: у нее не будет привычного селектора коробки передач, зато на передней панели установлена единая панель, объединяющая два экрана — цифровую «приборку» и тачскрин мультимедийной системы. Диагональ каждого из дисплеев составляет 12,3 дюйма. Будут у «восьмого» и беспроводная зарядка для телефона, и камеры кругового обзора, и возможность подключения к смартфону по протоколам Apple CarPlay и Android Auto.

Что же касается перехода «Москвича» на производство полного цикла, то это значит, что отныне на заводе осуществляется не только непосредственно сборка, но также сварка и окраска кузовов. За счет этого расходы на логистику снизятся на четверть. На предприятии смонтировали роботизированную систему сварочного оборудования и создали 490 новых рабочих мест.

Перед официальным запуском производства по полному циклу с конвейера сошло более 70 тестовых машин, которые успешно прошли все необходимые проверки.