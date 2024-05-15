Названы самые продаваемые автомобили Haval в России

Автомобили, выпускаемые под брендом Haval, довольно популярны на российском рынке. По итогам продаж прошлого месяца были названы самые покупаемые транспортные средства марки.

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Лидером продаж по итогам апреля текущего года в России стал кроссовер Haval Jolion, продажи которого в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 73,2%. Всего было реализовано 6 122 кроссовера Haval Jolion.

Кроссовер Haval Jolion оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором, мощностью 150 лошадиных сил, трансмиссия роботизированная, привод полный. Стоимость автомобиля заявлена от 2 599 000 рублей.

Вторым по популярности кроссовером марки Haval стал M6, всего было продано 3 236 транспортных средств. В движение Haval M6 приводит 1,5-литровый мотор, мощность которого заявлена в 143 лошадиные силы, привод передний, трансмиссия роботизированная. Купить кроссовер на российском рынке можно по цене от 1 829 000 рублей.

Третье место занял Haval F7, всего по итогам прошлого месяца было реализовано 1 958 кроссоверов. Прирост к показателям прошлого года составил 2,2 раза. Haval F7 комплектуется 1,5-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, привод полный, трансмиссия роботизированная. Стоимость Haval F7 заявлена от 2 599 000 рублей.

Всего по итогам апреля 2024 года было продано 14 587 единиц транспортных средств марки Haval, данный показатель превышает статистические данные 2023 года в 2,1 раза. При этом в период с января по апрель текущего года было приобретено 52 225 единиц автомобилей Haval, прирост к 2023 году составил 2,3 раза. Всего на долю бренда Haval на российском рынке приходится 11,2% от общего числа продаваемых автомобилей. Данный показатель также показал рост, годом ранее доля на рынке составляла 9,3%.