Гражданка Латвии заплатит огромный штраф за продажу Bentley россиянину

В постановлении суда говорится, что санкции Евросоюза вводят прямой запрет на прямую или косвенную продажу, поставку, передачу и экспорт предметов роскоши любому физлицу, юрлицу, организации или органу из РФ. Предметами роскоши среди прочего считаются автомобили стоимостью более 50 000 евро.

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В счёте-фактуре на продажу Bentley Mulsanne Speed стоимостью 112 552 евро получателем указали гражданина Кыргызстана. Однако автомобиль оказался ввезён через эстонский пограничный пункт пропуска «Нарва», после чего незаконно передан россиянину, который зарегистрировал машину на своё имя.

В Итоге, суд признал женщину виновной, и ей теперь предстоит оплатить 62 000 евро штрафа. А поскольку собственником представительского седана было латвийское юрлицо (оштрафованная дама — директор этой компании), то на фирму тоже наложен штраф, но на сумму 111 600 евро.

Между тем, в соседней Литве разгорелся большой скандал. Таможенники не разрешили вывозить пикапы Tesla Cybertruck, посчитав, что конечным получателем является не белорусский покупатель, а гражданин (или фирма) из России. Если это так, то российские заказчики могут остаться без выкупленных ранее машин.